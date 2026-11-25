Zdjęcia premiera Pétera Magyara grającego w siatkówkę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim obiegły internet. Wykonano je w liceum im. Lajosa Kossutha w Berehowie. Premier Węgier gościł na Ukrainie, a dokładniej - na Zakarpaciu. Było to pierwsze spotkanie przywódców obu państw poza unijnymi szczytami i zarazem pierwsze, które ma zapowiadać nowe otwarcie.

Péter Magyar zabrał na Ukrainę wicepremier i szefową dyplomacji Anitę Orbán. Trzeba jednak od razu zaznaczyć: Węgry nadal nie zamierzają udzielać Ukrainie pomocy wojskowej ani przekazywać pieniędzy na broń. Nie chcą też zgodzić się na tranzyt uzbrojenia przez swoje terytorium. Ta polityka nie zmieniła się od czasów koalicji Fidesz-KDNP, a przy tym odpowiada oczekiwaniom społecznym.

Największa zmiana w relacjach z Kijowem zachodzi w warstwie retorycznej. W ostatnim czasie wicepremier Orbán kilkakrotnie potępiła Rosję za ataki na wschodniego sąsiada. W poniedziałkowym wystąpieniu w parlamencie Péter Magyar jasno wskazał Rosję jako sprawcę wojny i potępił jej ataki m.in. na Zakarpacie. Takiej dyplomacji próżno było szukać w latach 2022-2026 w działaniach resortu kierowanego przez Pétera Szijjártó.

Wołodymyr Zełenski i Peter Magyar na boisku do siatkówki materiały prasowe

Premier Węgier na Zakarpaciu. Budapeszt stawia Kijowowi kolejne warunki

Po raz pierwszy od 2015 r. premier Węgier odwiedził Zakarpacie. Użycie przez węgierską delegację nazwy "Zakarpacie", a nie "Ukraina", ma tu duże znaczenie: węgierskie władze, podobnie jak ich poprzednicy, nadal traktują ten region, dawną część historycznych Węgier. Wybór miejsca spotkania nie był przypadkowy. Mieszka tam niespełna 100-tysięczna diaspora węgierska.

Mimo zmiany władzy na Węgrzech relacje z Ukrainą pozostawały napięte, a podłożem sporu była właśnie sytuacja węgierskiej mniejszości. Przełom nastąpił w październiku, gdy prezydent Ukrainy podpisał nowelizację ustawy o edukacji mniejszości narodowych, która ponownie dopuszcza nauczanie w językach mniejszości.

To jednak nie wszystko. 3 września 2026 r. Rada Najwyższa Ukrainy uznała powojenne sowieckie represje wobec Węgrów i Niemców za zbrodnię przeciwko ludzkości. Deportacje z Zakarpacia w ramach akcji "malenkij robot" trwały w latach 1944-1946. W środę pamięć ofiar uczcili wspólnie przewodnicząca Zgromadzenia Krajowego Węgier Ágnes Forsthoffer i przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefańczuk.

Budapeszt komunikuje wprost, także podczas rozmów, że zgoda na otwarcie kolejnych klastrów negocjacyjnych z UE będzie zależeć od postępów w realizacji jego postulatów wobec mniejszości. Chodzi teraz m.in. o swobodne używanie języka węgierskiego i węgierskich symboli narodowych w przestrzeni publicznej.

Energetyka w centrum rozmów. MOL i Ukrnafta pogłębiają współpracę

Kijów potrzebuje dobrych relacji z rządem Magyara, by Budapeszt nie utrudniał mu negocjacji akcesyjnych, a także unijnej pomocy finansowej.

Oficjalnie postulaty dotyczące praw mniejszości narodowych są realizowane nie tyle na "polecenie" Budapesztu, ile w ramach dostosowywania krajowych przepisów do wymogów Unii Europejskiej.

Z węgierskiej perspektywy, poza troską o diasporę, kluczowe są dobre relacje energetyczne: przez Ukrainę biegnie ropociąg "Przyjaźń", którym wciąż tłoczy się rosyjską ropę do rafinerii węgierskich i słowackich. Po raz pierwszy pojawił się też wątek udziału Węgier w odbudowie Ukrainy, dotąd niepodkreślany.

Kluczowe pytanie brzmi: co dokładnie przyniosła wizyta? Uzgodniono zacieśnienie współpracy między węgierskim MOL a ukraińską spółką Ukrnafta w zakresie dostaw paliw do Ukrainy.

MOL od dawna dostarcza tam paliwa, ale komercyjnie, a nie w ramach pomocy humanitarnej. Węgry zobowiązały się sprzedać Ukrainie nadwyżki oleju napędowego (produkowanego w rafineriach w Százhalombatta na Węgrzech i w Bratysławie na Słowacji) oraz dostarczać gaz, by wesprzeć Kijów w obliczu deficytu energii.

Węgierskie firmy energetyczne mają szerzej korzystać z podziemnych ukraińskich magazynów gazu. Strony uzgodniły też rozpoczęcie rozmów o dostawach ukraińskiej kukurydzy na Węgry. Postulat ten zgłosił premier Magyar w związku z katastrofalnymi skutkami suszy i niższymi zbiorami.

W obszarze infrastruktury zgodzono się na modernizację linii kolejowej Kijów-Budapeszt oraz budowę nowych i rozbudowę istniejących przejść granicznych. Węgry przekazały też pakiet pomocowy dla całej Ukrainy o wartości jednego miliarda forintów (ok. 2,7 mln euro).

Złożyły się na niego m.in. generatory prądu, leki, sprzęt medyczny i wyposażenie mobilnych schronów. Kolejny miliard forintów trafi bezpośrednio na Zakarpacie. Pieniądze mają poprawić warunki życia węgierskiej diaspory oraz wesprzeć ochronę zdrowia, edukację i kulturę. Premier zapowiedział także doposażenie szpitala im. Bertalana Linnera w Berehowie.

"Zełenski wprosił się do Budapesztu"

Najbardziej zaskakujący był wątek rewizyty Zełenskiego na Węgrzech. Podczas wspólnej konferencji prasowej zapytano prezydenta Ukrainy, czy planuje odwiedzić Budapeszt. We wrześniu do takiej wizyty było bardzo blisko, ale ostatecznie do niej nie doszło. Dlaczego? Jedni uważają, że przyczyną była zmiana planów Zełenskiego w Wielkiej Brytanii, inni wskazują na ówczesne spory o prawa mniejszości narodowych.

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Zełenski odpowiedział, że jeśli zostanie zaproszony, rozważy tę propozycję: "Gdybym był na miejscu pana premiera, zaprosiłbym siebie do Budapesztu".

Magyar zapewnił, że z radością zaprosi ukraińskiego przywódcę, gdy "nadejdzie czas". Stąd relację z konferencji portal "Telex" rozpoczął słowami: "Zełenski wprosił się do Budapesztu".

Premier Węgier pokazał nowy styl. Nie stał się jednak politykiem proukraińskim

Dużym gestem ze strony Zełenskiego było przyjęcie premiera Węgier właśnie na Zakarpaciu, w węgierskiej enklawie. Na nagraniach słychać, że rozmowa obu przywódców toczyła się niemal równolegle po węgiersku i po ukraińsku.

Na Zakarpaciu działa łącznie ponad 90 placówek szkolnych. Co ciekawe, Związek Kulturalny Węgrów Zakarpackich, najważniejsza organizacja tamtejszych Węgrów, nadal podaje godziny pracy biura według czasu środkowoeuropejskiego, a nie lokalnego.

Podczas spotkania z Zełenskim premier Magyar pokazał Europie, że jego rząd zasadniczo różni się od poprzedników. Udowodnił to jednak już wcześniej, gdy w czerwcu zdjął weto z unijnego kredytu dla Kijowa oraz z wypłat rekompensat za broń i pomoc przekazane Ukrainie (największym beneficjentem tych wypłat jest Polska).

Jednocześnie na scenie wewnętrznej Magyar nie zrobił niczego, co pozwalałoby uznać go za polityka proukraińskiego. Utrzymał stanowczy ton wobec przyspieszenia negocjacji akcesyjnych Kijowa, czyli po prostu wykluczył taką możliwość.

Pewne jest natomiast, że Magyar i jego zaplecze świetnie rozegrali wizytę pod względem wizerunkowym, gdy niespodziewanie zaproponowali wspólny mecz siatkówki. Premier miał przygotowane obuwie sportowe, a prezydent Ukrainy grał "tak jak stał". Siatkówka przez kilka dni będzie teraz symbolem węgiersko-ukraińskiego pojednania, tak jak piłka wodna przez dekady kojarzyła się z meczem z grudnia 1956 r., gdy w "krwawym meczu" Węgry pokonały na igrzyskach olimpijskich w Melbourne Związek Radziecki.

Dominik Héjj



