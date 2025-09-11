- (Donald Trump - red.) skończył siedem wojen i konfliktów, czy sześć - to niewielka różnica. Ale naprawdę, jak żaden inny prezydent USA, angażuje się w to, aby tych wojen nie było - stwierdził Łukaszenka.

- Jego głównym zadaniem jest wojna na Ukrainie. Dla nas jest to najważniejszy kierunek. Dlatego musimy wszelkimi sposobami wspierać jego dążenia. Proszę was nie tyle o to, abyście nie odchodzili od tej kwestii, ale abyście robili wszystko, aby ta kwestia nie zeszła na dalszy plan - powiedział, zwracając się do przedstawicieli amerykańskiej administracji obecnych w Mińsku.

Białoruś. USA doprowadziły do uwolnienia więźniów

Amerykańska delegacja pod wodzą John'a Coala odwiedziła w środę Mińsk, gdzie spotkała się z prezydentem Łukaszenką. Przedstawiciele obu państw porozumieli się w sprawie uwolnienia 52 więźniów politycznych, którzy przebywali w białoruskich więzieniach. Wśród nich jest również trzech Polaków.

W zamian Stany Zjednoczone zniosły sankcje nałożone na białoruskie narodowe linie lotnicze Belavia.

John Coal zapowiedział, że Donald Trump chciałby normalizacji stosunków z Białorusią, dlatego w planie jest również przywrócenie funkcjonowania ambasady USA w Mińsku.

USA. Trump przekazał Łukaszence prezent urodzinowy

Łukaszenka otrzymał również od prezydenta USA list z życzeniami urodzinowymi oraz spinki do mankietów z wizerunkiem Białego Domu. "Modlimy się o Twoje zdrowie i pomyślność, a także o dalszy postęp w osiąganiu naszych wspólnych celów w imieniu narodów Stanów Zjednoczonych i Białorusi" - czytamy w liście od Trumpa.

- Proszę przekazać Donaldowi i pierwszej damie USA podziękowania za gratulacje i życzenia, które mi przesłali. Rozumiemy je, potrafimy czytać między wierszami. Bardzo cenimy tę wiadomość od Donalda Trumpa - odparł Łukaszenka.

