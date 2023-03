Nietypowe oświadczyny w parlamencie. Polityk dostał owację na stojąco

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Świat

Australijski polityk Nathan Lambert zaskoczył swoją partnerkę. Poseł parlamentu w stanie Wiktoria oświadczył się w trakcie swojego wystąpienia. - Mam do powiedzenia trzy rzeczy do Noah - zwrócił się polityk do swojej partnerki Noah Elrich. - Przede wszystkim: Kocham Cię - dodał.

Zdjęcie Australia: Poseł oświadczył się z mównicy / Screen via Twitter Richard Willingham /