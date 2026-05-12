W skrócie Austriackie myśliwce zostało poderwane dwukrotnie w ciągu dwóch dni z powodu naruszenia przestrzeni powietrznej przez amerykańskie samoloty wojskowe.

Nad Austrią leciały należące do armii USA samoloty Pilatus PC-12 produkowane w Świdniku. Wojsko wykorzystuje je w logistyce, ale też w celach wywiadowczych.

Rzecznik Ministerstwa Obrony Austrii poinformował, że sprawa naruszenia zostanie omówiona kanałami dyplomatycznymi.

Rzecznik austriackiego resortu obrony potwierdził dwukrotne poderwanie par myśliwców Eurofighter w związku z naruszeniami przestrzeni powietrznej przez samoloty Pilatus PC-12 należące do amerykańskiej armii.

PC-12 to produkowane w fabryce PZL-Świdnik samoloty, które w wersji fabrycznej są wykorzystywane do celów transportowo-pasażerskich. Wojsko przystosowuje je jednak do celów logistycznych, ale też desantowych i wywiadowczych.

Według wstępnych ustaleń amerykańskie samoloty nie zgłaszały wcześniej zamiaru przelotu nad terytorium Austrii i nie otrzymały na to zgody. W związku z tym myśliwce Eurofighter poderwane zostały w celach identyfikacyjnych i eskortowych.

Amerykańskie samoloty nad Europą. Austria poderwała myśliwce

Do pierwszego incydentu doszło w niedzielę w okolicach pasma górskiego Totes Gebirge na wschód od Salzburga. Austriackie radary rozpoznały dwa PC-12 należące do lotnictwa amerykańskiej armii.

Kolejne naruszenie miało miejsce w poniedziałek, także z udziałem dwóch PC-12. O ile w drugim przypadku trwa ustalanie, czy Amerykanie zgłaszali zamiar przelotu, tak w przypadku niedzielnego incydentu austriacki resort obrony ma pewność, że zgłoszeń i zgód na przelot zabrakło.

Rzecznik resortu pytany o konsekwencje naruszenia odpowiedział, że problem "zostanie rozwiązany drogą dyplomatyczną".

Austria zachowuje neutralność. USA otrzymały odmowę podczas ataków na Iran

Austria była jednym z państw, które w marcu i kwietniu odmawiały amerykańskiemu wojsku dostępu do własnej przestrzeni powietrznej w celu realizacji ataków na Iran. Rząd w Wiedniu powołał się na neutralność państwa.

- Rzeczywiście były takie prośby i od początku były odrzucane - potwierdził Michael Bauer serwisowi Euronews na początku kwietnia, zaznaczając, że władze Austrii będą odmawiać dostępu do swojego nieba państwom prowadzącym wojnę.

