Nietypowa temat dyskusji Xi z Putinem. Wszystko się nagrało
Podczas wojskowej defilady w Chinach Władimir Putin i Xi Jinping dyskutowali o nieśmiertelności i możliwości znaczącego wydłużenia życia dzięki nowoczesnej medycynie i biotechnologii. Przebieg rozmowy wychwycił jeden z mikrofonów państwowej telewizji. Obok przywódców z uśmiechem kroczył Kim Dzong Un, jednak nie wiadomo, czy rozumiał on treść rozmowy.
W skrócie
- Podczas defilady w Pekinie mikrofony uchwyciły prywatną rozmowę Putina i Xi Jinpinga, która przypadkiem trafiła do transmisji na żywo.
- Obaj przywódcy wymienili się refleksjami na temat długowieczności, biotechnologii i możliwości osiągnięcia nieśmiertelności.
- Putin powtórzył później swoje przemyślenia w rozmowie z mediami, podkreślając znaczący postęp w medycynie i spodziewany wzrost długości życia.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Podczas defilady wojskowej w Pekinie mikrofony chińskiej telewizji państwowej CCTV przypadkowo wychwyciły prywatną rozmowę Władimira Putina i Xi Jinpinga. Niespodziewanie ich wymiana zdań trafiła do transmisji na żywo.
Chiny. Nietypowa rozmowa Władimira Putina i Xi Jinpinga. Dyskutowali o nieśmiertelności
- W przeszłości rzadko zdarzało się, aby ktoś miał więcej niż 70 lat, a dziś mówi się, że w wieku 70 lat jest się jeszcze dzieckiem - powiedział po rosyjsku tłumacz Xi
Z kolei tłumacz Putina przełożył na mandaryński, że "wraz z rozwojem biotechnologii ludzkie organy mogą być nieustannie przeszczepiane, a ludzie mogą żyć coraz dłużej, a nawet osiągnąć nieśmiertelność".
Xi Jinping odpowiedział wtedy, że "w tym stuleciu istnieje możliwość, iż ludzie będą dożywać 150 lat".
Obok obu przywódców szedł Kim Dzong Un, lider Korei Północnej, który uśmiechał się, choć nie wiadomo, czy rozumiał treść rozmowy.
Chwilę później realizator przerwał nagranie, przełączając obraz na szeroki plan placu Niebiańskiego Spokoju.
Biotechnologia i długowieczność. Putin podzielił się swoimi refleksjami
Później Putin miał powtórzyć swoje przemyślenia na temat biotechnologii i długowieczności w rozmowie z rosyjskimi mediami.
- Nowoczesne metody rekonwalescencji, zaawansowane procedury medyczne, a także chirurgiczne zabiegi polegające na wymianie narządów, dają ludzkości nadzieję na dłuższe i bardziej aktywne życie - zacytowała przywódcę rosyjska agencja informacyjna TASS.
Putin dodał również, że choć średnia długość życia różni się w zależności od kraju, to w najbliższych latach należy spodziewać się jej znaczącego wzrostu.
Źródło: BBC