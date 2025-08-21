Nietypowa prośba Trumpa. Graniczną barierę kazał pomalować na czarno

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Całe ogrodzenie na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem zostanie pomalowane na czarno - poinformowała we wtorek sekretarz departamentu bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem. Jak tłumaczyła, taki kolor sprawi, że ogrodzenie będzie gorętsze, a to z kolei utrudni nielegalną imigrację. Noem podkreśliła, że taka była "specjalna prośba prezydenta Donalda Trumpa".

Mur na granicy USA z Meksykiem (zdj. ilustracyjne)
Mur na granicy USA z Meksykiem (zdj. ilustracyjne)CHRISTIAN TORRESAFP

Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem ogłosiła, że mur wzdłuż południowej granicy zostanie pomalowany na czarno. Jak tłumaczyła, ma to spowodować, że bariera będzie bardziej gorąca i przez to uniemożliwi wspinanie się na nią. Dodała, że sugestia ta wyszła od prezydenta Donalda Trumpa.

- Mur jest wysoki, co sprawia, że bardzo, bardzo trudno się na niego wspiąć. Jest też osadzony głęboko w ziemi, co bardzo utrudni, przekopanie się pod nim. A dziś pomalujemy go na czarno - powiedziała Noem podczas wtorkowej konferencji prasowej w Santa Teresa w Nowym Meksyku, stojąc przed stalową konstrukcją z listew.

Zobacz również:

Puste zagrody dla bydła w stanie Nowy Meksyk. USA obawiają się inwazji muchy śrubowej
Świat

USA walczą z "inwazją z Meksyku". Prezydent kraju kontruje

Marta Stępień
Marta Stępień

    - Stanie się to specjalnie na prośbę prezydenta, który rozumie, że w tak wysokich temperaturach, gdy coś jest pomalowane na czarno, robi się jeszcze cieplej i ludziom będzie jeszcze trudniej się wspinać - powiedziała.

    USA. Mur na granicy z Meksykiem zostanie pomalowany na czarno

    Michael Banks, szef amerykańskiej Straży Granicznej dodał, że czarna farba zapobiegnie również powstawaniu rdzy na stali.

    Jak podaje CNN, decyzja o pomalowaniu muru zapadła w momencie, gdy administracja Trumpa twierdzi, że w czerwcu na południowej granicy zatrzymano nieco ponad 6 tys. osób , co stanowi spadek o 15 proc. w porównaniu ze statystykami z marca.

    Amerykańskie media podkreślają, że mur na południowej granicy USA był głównym punktem twardego stanowiska Trumpa w sprawie imigracji w jego pierwszej kadencji.

    Zobacz również:

    Donald Trump ogłasza koniec "inwazji" na granicy z Meksykiem
    Świat

    Donald Trump ogłasza sukces na granicy. "Inwazja się skończyła"

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska

      "Teraz, w drugiej kadencji, Trump skupił się głównie na deportacjach i zaostrzeniu egzekwowania prawa w USA" - przypomniało CNN.

      Budowa muru na granicy z Meksykiem. 800 metrów dziennie

      Ogrodzenie nie jest jeszcze całkowicie gotowe. Noem powiedziała, że rząd federalny buduje około 800 m muru dziennie.

      Dodała, że jej departament pracuje też nad "infrastrukturą wodną" i zaawansowanymi technologiami, takimi jak kamery i czujniki, gdyż długie odcinki amerykańsko-meksykańskiej granicy, która liczy około 3 200 km, biegną wzdłuż Rio Grande w Teksasie.

      Noem nie ujawniła, ile będzie kosztować pomalowanie muru, ale administracja zabezpieczyła około 46,5 miliarda dolarów dofinansowania w ramach popieranej przez Trumpa ustawy "One Big Beautiful Bill Act" na modernizację systemu barier granicznych, w tym na dokończenie budowy 700 mil (ok. 1127 km - red.) głównego muru.

      Źródła: CNN, BBC

      Zobacz również:

      Meksykańscy żołnierze w drodze do granicy z USA
      Świat

      Meksyk zaczął rozmieszczać żołnierzy. Tak porozumiał się z Trumpem

      Dagmara Pakuła
      Dagmara Pakuła
      Wiatraki dzielą koalicję. Minister energii: Kołodziejczak nie przeczytał ustawyPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze