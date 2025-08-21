Nietypowa prośba Trumpa. Graniczną barierę kazał pomalować na czarno
Całe ogrodzenie na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem zostanie pomalowane na czarno - poinformowała we wtorek sekretarz departamentu bezpieczeństwa krajowego USA Kristi Noem. Jak tłumaczyła, taki kolor sprawi, że ogrodzenie będzie gorętsze, a to z kolei utrudni nielegalną imigrację. Noem podkreśliła, że taka była "specjalna prośba prezydenta Donalda Trumpa".
Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem ogłosiła, że mur wzdłuż południowej granicy zostanie pomalowany na czarno. Jak tłumaczyła, ma to spowodować, że bariera będzie bardziej gorąca i przez to uniemożliwi wspinanie się na nią. Dodała, że sugestia ta wyszła od prezydenta Donalda Trumpa.
- Mur jest wysoki, co sprawia, że bardzo, bardzo trudno się na niego wspiąć. Jest też osadzony głęboko w ziemi, co bardzo utrudni, przekopanie się pod nim. A dziś pomalujemy go na czarno - powiedziała Noem podczas wtorkowej konferencji prasowej w Santa Teresa w Nowym Meksyku, stojąc przed stalową konstrukcją z listew.
- Stanie się to specjalnie na prośbę prezydenta, który rozumie, że w tak wysokich temperaturach, gdy coś jest pomalowane na czarno, robi się jeszcze cieplej i ludziom będzie jeszcze trudniej się wspinać - powiedziała.
Michael Banks, szef amerykańskiej Straży Granicznej dodał, że czarna farba zapobiegnie również powstawaniu rdzy na stali.
Jak podaje CNN, decyzja o pomalowaniu muru zapadła w momencie, gdy administracja Trumpa twierdzi, że w czerwcu na południowej granicy zatrzymano nieco ponad 6 tys. osób , co stanowi spadek o 15 proc. w porównaniu ze statystykami z marca.
Amerykańskie media podkreślają, że mur na południowej granicy USA był głównym punktem twardego stanowiska Trumpa w sprawie imigracji w jego pierwszej kadencji.
"Teraz, w drugiej kadencji, Trump skupił się głównie na deportacjach i zaostrzeniu egzekwowania prawa w USA" - przypomniało CNN.
Budowa muru na granicy z Meksykiem. 800 metrów dziennie
Ogrodzenie nie jest jeszcze całkowicie gotowe. Noem powiedziała, że rząd federalny buduje około 800 m muru dziennie.
Dodała, że jej departament pracuje też nad "infrastrukturą wodną" i zaawansowanymi technologiami, takimi jak kamery i czujniki, gdyż długie odcinki amerykańsko-meksykańskiej granicy, która liczy około 3 200 km, biegną wzdłuż Rio Grande w Teksasie.
Noem nie ujawniła, ile będzie kosztować pomalowanie muru, ale administracja zabezpieczyła około 46,5 miliarda dolarów dofinansowania w ramach popieranej przez Trumpa ustawy "One Big Beautiful Bill Act" na modernizację systemu barier granicznych, w tym na dokończenie budowy 700 mil (ok. 1127 km - red.) głównego muru.
Źródła: CNN, BBC