Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Kristi Noem ogłosiła, że mur wzdłuż południowej granicy zostanie pomalowany na czarno. Jak tłumaczyła, ma to spowodować, że bariera będzie bardziej gorąca i przez to uniemożliwi wspinanie się na nią. Dodała, że sugestia ta wyszła od prezydenta Donalda Trumpa.

- Mur jest wysoki, co sprawia, że bardzo, bardzo trudno się na niego wspiąć. Jest też osadzony głęboko w ziemi, co bardzo utrudni, przekopanie się pod nim. A dziś pomalujemy go na czarno - powiedziała Noem podczas wtorkowej konferencji prasowej w Santa Teresa w Nowym Meksyku, stojąc przed stalową konstrukcją z listew.

- Stanie się to specjalnie na prośbę prezydenta, który rozumie, że w tak wysokich temperaturach, gdy coś jest pomalowane na czarno, robi się jeszcze cieplej i ludziom będzie jeszcze trudniej się wspinać - powiedziała.

USA. Mur na granicy z Meksykiem zostanie pomalowany na czarno

Michael Banks, szef amerykańskiej Straży Granicznej dodał, że czarna farba zapobiegnie również powstawaniu rdzy na stali.

Jak podaje CNN, decyzja o pomalowaniu muru zapadła w momencie, gdy administracja Trumpa twierdzi, że w czerwcu na południowej granicy zatrzymano nieco ponad 6 tys. osób , co stanowi spadek o 15 proc. w porównaniu ze statystykami z marca.

Amerykańskie media podkreślają, że mur na południowej granicy USA był głównym punktem twardego stanowiska Trumpa w sprawie imigracji w jego pierwszej kadencji.

"Teraz, w drugiej kadencji, Trump skupił się głównie na deportacjach i zaostrzeniu egzekwowania prawa w USA" - przypomniało CNN.

Budowa muru na granicy z Meksykiem. 800 metrów dziennie

Ogrodzenie nie jest jeszcze całkowicie gotowe. Noem powiedziała, że rząd federalny buduje około 800 m muru dziennie.

Dodała, że jej departament pracuje też nad "infrastrukturą wodną" i zaawansowanymi technologiami, takimi jak kamery i czujniki, gdyż długie odcinki amerykańsko-meksykańskiej granicy, która liczy około 3 200 km, biegną wzdłuż Rio Grande w Teksasie.

Noem nie ujawniła, ile będzie kosztować pomalowanie muru, ale administracja zabezpieczyła około 46,5 miliarda dolarów dofinansowania w ramach popieranej przez Trumpa ustawy "One Big Beautiful Bill Act" na modernizację systemu barier granicznych, w tym na dokończenie budowy 700 mil (ok. 1127 km - red.) głównego muru.

Źródła: CNN, BBC

