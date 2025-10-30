Nietypowa inicjatywa włoskich zakonnic. Zorganizują specjalny kurs

W skrócie Zakonnice ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Bibbiano zorganizowały bezpłatny kurs samoobrony dla dziewcząt i kobiet.

Kurs powstał z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i ma na celu wsparcie kobiet w radzeniu sobie z przemocą.

Program obejmuje naukę technik samoobrony oraz budowanie poczucia własnej wartości.

Bezpłatny kurs samoobrony to inicjatywa zakonnic ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, które prowadzą szkołę w miejscowości Bibbiano w prowincji Reggio Emilia - poinformował serwis Lasicilia.

Przy organizacji kursu samoobrony współpracowały ze stowarzyszeniem sportowym Uchi Oroshi Judo. Jego instruktorzy poprowadzą kurs. - Chcemy uczyć zaufania do siebie i bezpieczeństwa, także poprzez ruch i relację - poinformowały zakonnice, cytowane przez gazetę.

Włoskie zakonnice zorganizowały kurs samoobrony

Inicjatywa, sponsorowana przez gminę, będzie realizowana przez cały listopad. Wpisuje się w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, który przypada na 25 listopada.

Celem sióstr jest zaoferowanie dziewczętom i kobietom konkretnego wsparcia, aby mogły stawić czoła aktom przemocy. Uczestniczki kursu zapoznają się z technikami samoobrony oraz ze sposobami reagowania w sytuacjach krytycznych.

Program kursu będzie obejmował techniki samoobrony, budowanie poczucia własnej wartości i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. - Chcemy edukować w zakresie pewności siebie i bezpieczeństwa również poprzez ruch i relacje, które są formami profilaktyki i rozwoju - przekazały siostry, cytowane przez lasicilia.it.

Instytutem Bibbiano kieruje siostra Paola Della Ciana, lekarka i psychoterapeutka z doświadczeniem w edukacji zdrowotnej, społeczno-afektywnej i seksualnej. Założony w 1920 r. instytut jest szkołą katolicką, do której zalicza się dzisiaj 42 nauczycieli, 48 pracowników i 370 uczniów podzielonych na 17 klas, od przedszkola do gimnazjum

Źródło: Lasicilia

