Nietypowa inicjatywa włoskich zakonnic. Zorganizują specjalny kurs
Zakonnice ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki postanowiły zorganizować darmowy kurs samoobrony dla dziewcząt i kobiet. Siostry argumentują, że to konieczność z uwagi na wzrost przemocy wobec kobiet. Program kursu będzie obejmował techniki samoobrony, budowanie poczucia własnej wartości i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
W skrócie
- Zakonnice ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki w Bibbiano zorganizowały bezpłatny kurs samoobrony dla dziewcząt i kobiet.
- Kurs powstał z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i ma na celu wsparcie kobiet w radzeniu sobie z przemocą.
- Program obejmuje naukę technik samoobrony oraz budowanie poczucia własnej wartości.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Bezpłatny kurs samoobrony to inicjatywa zakonnic ze Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki, które prowadzą szkołę w miejscowości Bibbiano w prowincji Reggio Emilia - poinformował serwis Lasicilia.
Przy organizacji kursu samoobrony współpracowały ze stowarzyszeniem sportowym Uchi Oroshi Judo. Jego instruktorzy poprowadzą kurs. - Chcemy uczyć zaufania do siebie i bezpieczeństwa, także poprzez ruch i relację - poinformowały zakonnice, cytowane przez gazetę.
Włoskie zakonnice zorganizowały kurs samoobrony
Inicjatywa, sponsorowana przez gminę, będzie realizowana przez cały listopad. Wpisuje się w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, który przypada na 25 listopada.
Celem sióstr jest zaoferowanie dziewczętom i kobietom konkretnego wsparcia, aby mogły stawić czoła aktom przemocy. Uczestniczki kursu zapoznają się z technikami samoobrony oraz ze sposobami reagowania w sytuacjach krytycznych.
Program kursu będzie obejmował techniki samoobrony, budowanie poczucia własnej wartości i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. - Chcemy edukować w zakresie pewności siebie i bezpieczeństwa również poprzez ruch i relacje, które są formami profilaktyki i rozwoju - przekazały siostry, cytowane przez lasicilia.it.
Instytutem Bibbiano kieruje siostra Paola Della Ciana, lekarka i psychoterapeutka z doświadczeniem w edukacji zdrowotnej, społeczno-afektywnej i seksualnej. Założony w 1920 r. instytut jest szkołą katolicką, do której zalicza się dzisiaj 42 nauczycieli, 48 pracowników i 370 uczniów podzielonych na 17 klas, od przedszkola do gimnazjum
Źródło: Lasicilia