Aktualnie w mieście jest zarejestrowanych prawie 51 tys. zwierząt domowych, z czego zdecydowana większość to psy . Jest ich ponad 45 tys., a liczba stale rośnie. Jak pokazują statystyki jeszcze cztery lata temu w Vigo było 40 tys. psów, co oznacza, że od 2020 roku ta liczba zwiększyła się o ponad 10 proc.

Statystyki nie są tak zadawalające w przypadku urodzeń, gdzie liczba wciąż maleje. Według miejskiego spisu ludności w wieku od 0 do 10 lat jest zaledwie 24 633 dzieci, a w porównaniu do liczby prawie 46 tys. psów jest to niemal dwa razy mniej.