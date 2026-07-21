Niespokojnie u wybrzeży Rumunii. Ewakuacja po uderzeniu drona
Tankowiec transportujący propan został zaatakowany przez drona niedaleko wybrzeży Rumunii. Prezydent Nicusor Dan przekazał, że jednostki Agencji Ratownictwa Życia na Morzu ewakuowały załogę, w tym trzy ranne osoby. Na miejsce zadysponowano też holownik, który pilnuje statku i bezpieczeństwa żeglugi. Dan nadmienił, że atak miał związek z wojną w Ukrainie.
W skrócie
- Dron nieznanego pochodzenia zaatakował statek LPG Gas Lisbon płynący pod banderą Liberii niedaleko wybrzeży Rumunii.
- Cała załoga jednostki, w tym trzech rannych członków, została ewakuowana po eksplozji i pożarze na pokładzie.
- Przedstawiciele Rumunii oraz Unii Europejskiej informują, że rosyjskie i ukraińskie drony wielokrotnie naruszały rumuńską przestrzeń powietrzną i wody terytorialne w tym roku.
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O ataku drona nieznanego pochodzenia na statek niedaleko wybrzeży Rumunii poinformował w mediach społecznościowych prezydent Nicusor Dan. Jednostka LPG Gas Lisbon płynęła pod banderą Liberii z portu Aleksandria w Egipcie do Reni w Ukrainie.
Do uderzenia, które zdaniem rumuńskiego prezydenta może mieć związek z pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę, doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, poza wodami terytorialnymi Rumunii.
Rumunia. Dron zaatakował statek przewożący propan
"Wkrótce po incydencie dwie jednostki Rumskiej Agencji Ratownictwa Życia na Morzu udały się na miejsce zdarzenia i ewakuowały całą załogę, w tym trzech rannych członków. Wszyscy zostali bezpiecznie sprowadzeni na ląd" - przekazał Nicusor Dan.
Rumuński przywódca dodał, że na miejsce wypłynął także holownik, którego zadaniem jest czuwanie nad tym, aby trafiony statek nie dryfował i nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa żeglugi.
"Instytucje państwowe są w stanie gotowości i wyjaśnią okoliczności, przyczyny oraz odpowiedzialność związaną z tym poważnym incydentem, który najprawdopodobniej jest częścią nielegalnej wojny Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie" - zaznaczył Dan.
Pożar na statku z propanem u wybrzeży Rumunii. Ewakuowano załogę
Portal Digi24 przekazał, że jednostka transportowała propan, a po ataku na pokładzie - na którym łącznie miało znajdować się 20 osób - doszło do eksplozji i pożaru. Rumuński Zarząd Marynarki Wojennej otrzymał zgłoszenie około północy.
Jak czytamy, zostało ono potwierdzone poprzez komunikaty radiowe oraz międzynarodowy satelitarny system poszukiwania i ratownictwa Cospas-Sarsat.
W komunikacie, który cytuje portal dodano, że "ze względu na odległość bezpośrednia komunikacja ze statkiem przebiegała z trudnościami, a wymiana informacji odbywała się za pośrednictwem statku znajdującego się w pobliżu". W zależności od źródła pojawiają się informacje, że jednostka znajdowała się około 26 bądź 40 kilometrów od miasta Sfantu Gheorghe.
Przedstawiciele rządu w Bukareszcie oraz Unii Europejskiej, na których powołuje się agencja Reutera, podkreślili, że rosyjskie i ukraińskie drony wielokrotnie naruszały w tym roku przestrzeń powietrzną i wody terytorialne Rumunii.
Moskwa dotychczas albo zaprzeczała, jakoby była odpowiedzialna za ataki na Rumunię, bądź oskarżała o nie stronę ukraińską, twierdząc, że to przeprowadzona przez Kijów prowokacja.
Źródła: Reuters, Interia, Digi24