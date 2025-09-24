Do eksplozji doszło we wtorek ok. godz. 21 w pobliżu kampusu uniwersyteckiego, Pałacu Królewskiego i ambasady Izraela. W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny.

"Ponieważ w okolicy wciąż znajdują się ładunki wybuchowe, policja prosi mieszkańców o odsunięcie się od okien" - apelowano w komunikacie służb.

Obecny na miejscu policjant Brian Skotnes powiadomił, że na miejscu odnaleziono także przedmiot przypominający granat.

- Zatrzymaliśmy jednego podejrzanego i intensywnie staramy się zdobyć więcej informacji, a także dotrzeć do innych osób związanych ze sprawą - mówił. - Nasza hipoteza jest taka, że to porachunki przestępcze, ale nie możemy niczego wykluczyć - dodał.

Eksplozja w Oslo. Policja zatrzymała trzy osoby

W nocy służby wydały komunikat skierowany do mieszkańców. "Chcemy, aby ludność czuła, że jest bezpieczna. W okolicy rozmieszczono więcej patroli, a większy obszar został odgrodzony. Opinia publiczna jest proszona o trzymanie się z dala od tego obszaru do odwołania" - napisał szef operacyjny policji Rune Heckelstrand.

Lokalne media, w tym TV2 i dziennik "Aftenposten", przekazały nieoficjalnie, że zatrzymany został 13-latek. Brian Skotnes nie potwierdził doniesień o wieku podejrzanego.

Portal VG powiadomił, że w środę służby zatrzymały dwie kolejne osoby. Według policji więcej osób może być zaangażowanych w sprawę.

Drony nad lotniskiem w Oslo

Do zdarzenia doszło dzień po tym, jak w okolicy lotniska w Oslo zauważono drona. W wyniku zdarzenia czasowo została zamknięta przestrzeń powietrzna nad lotniskiem, a samoloty przekierowano do innych miast.

Wcześniej w poniedziałek norweska policja zatrzymała dwoje obywateli Singapuru za pilotowanie drona w strefie zakazanej w Oslo. Małżeństwo, podające się za turystów, zauważono w okolicy, gdzie ulokowane są najważniejsze instytucje związane z bezpieczeństwem Norwegii - siedziby premiera, ministerstwa obrony i dowództwa sił zbrojnych. Prokurator Andre Kvistad Alme informował, że badany jest możliwy związek między obywatelami Singapuru a wydarzeniami na lotnisku.

