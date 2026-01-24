Niespodziewany zwrot u Trumpa. "Kochamy was wszystkich"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

"Wspaniali i bardzo odważni żołnierze z Wielkiej Brytanii zawsze będą z Stanami Zjednoczonymi Ameryki! W Afganistanie zginęło 457 z nich, wielu zostało ciężko rannych, a oni zaliczali się do najwspanialszych wojowników" - napisał Donald Trump. Kilka dni wcześniej lider USA bagatelizował udział żołnierzy NATO w tym konflikcie. Jego słowa wywołały oburzenie wśród państw Sojuszu.

Niespodziewany zwrot ws. Afganistanu. Donald Trump: Kochamy was
Niespodziewany zwrot ws. Afganistanu. Donald Trump: Kochamy wasSAUL LOEBAFP

W skrócie

  • Donald Trump po wcześniejszym bagatelizowaniu roli sojuszników w Afganistanie opublikował wpis chwalący brytyjskich żołnierzy.
  • Wcześniejsze słowa Trumpa wywołały oburzenie w państwach NATO, w tym w Wielkiej Brytanii i Polsce.
  • Politycy, w tym Keir Starmer, Donald Tusk oraz amerykańscy wojskowi i przedstawiciele, publicznie skrytykowali wypowiedź Trumpa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Wspaniali i bardzo odważni żołnierze z Wielkiej Brytanii zawsze będą z Stanami Zjednoczonymi Ameryki! W Afganistanie zginęło 457 z nich, wielu zostało ciężko rannych, a oni zaliczali się do najwspanialszych wojowników" - napisał prezydent USA na platformie Truth Social.

Jak dodał polityk, więź między brytyjskimi i amerykańskimi wojskowymi jest "zbyt silna, by kiedykolwiek ją zerwać".

"Wojsko Wielkiej Brytanii, z ogromnym sercem i duszą, nie ma sobie równych (z wyjątkiem USA!). Kochamy was wszystkich i zawsze będziemy!" - zadeklarował Donald Trump.

Donald Trump niespodziewanie zmienił narrację. Chodzi o żołnierzy NATO w Afganistanie

Wcześniej oburzenie w państwach NATO wywołały inne słowa Trumpa dotyczące interwencji w Afganistanie. W trakcie wywiadu udzielonego stacji Fox News bagatelizował on zaangażowanie sojuszników w tym konflikcie.

- Nigdy ich nie potrzebowaliśmy. Tak naprawdę nigdy ich o nich nie prosiliśmy. Mówią, że wysłali żołnierzy do Afganistanu i to prawda. Ale pozostali nieco z tyłu, nieco z dala od linii frontu - stwierdził Trump.

Zobacz również:

Donald Tusk zareagował na słowa Donalda Trump dot. udziału NATO w operacji w Afganistanie
Świat

Słowa Trumpa wywołały burzę. Jest reakcja Tuska, "nie straćmy go"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Wcześniej na obecność sojuszniczych żołnierzy podczas tej misji uwagę Trumpa zwrócił sekretarz generalny NATO Mark Rutte.

    - Na każdych dwóch Amerykanów, którzy zapłacili najwyższą ceną, przypadał jeden żołnierz z innego kraju NATO, który nie wrócił do swojej rodziny. To ważne. Smuci mnie, jeśli uważasz, że jest inaczej - powiedział.

    Słowa Donalda Trumpa wywołały oburzenie. Nagły zwrot

    Słowa Trumpa bezpośrednio po ukazaniu się wywiadu skomentował premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. - Wypowiedzi prezydenta Trumpa są obraźliwe i naprawdę przerażające. Nie dziwi mnie, że tak bardzo zraniły bliskich osób zmarłych i rannych - stwierdził.

    W podobnym duchu wypowiedzieli się także polscy politycy, w tym również premier Donald Tusk. Szef rządu zwrócił uwagę, że 22 grudnia 2011 roku uczestniczył w "pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy" w afgańskim Ghazni.

    "Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" - napisał.

    Stwierdzenie amerykańskiego prezydenta zostało skrytykowane także przez m.in. Dona Bacona, Republikanina zasiadającego w Kongresie, byłego ambasadora USA w Chinach Nicholasa Burnsa czy emerytowanego admirała marynarki wojennej USA i dowódcę NATO w latach 2009-2013 Jamesa Stavridisa.

    Zobacz również:

    Wypowiedzi Donalda Trumpa skrytykowali m.in. Mark Rutte i książę Harry
    Świat

    Świat reaguje na słowa Trumpa. "Obraźliwe", "haniebne" i "ignoranckie"

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    "Polityczny WF": Hołownia chce odejść z Polski 2050. "Zostaną zgliszcza"INTERIA.PL

    Najnowsze