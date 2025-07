Fala upałów nad Europą dotarła do Polski. Wcześniej ekstremalnie wysokie temperatury panowały na zachodzie kontynentu. Upały szczególnie dotknęły Francję , gdzie z powodu anomalii pogodowych służby ratownicze przewiozły na pogotowie ponad 300 osób. Co najmniej cztery z nich zmarły.

Wysokie temperatury nieoczekiwanie stały się we Francji głośnym tematem politycznym . Opozycja podniosła temat niewystarczającej liczby klimatyzowanych pomieszczeń w przestrzeni publicznej.

- Klimatyzacja ratuje życie - powiedziała we francuskim parlamencie.

Jak dodała, we Francji istnieje poważny problem, ponieważ usługi publiczne "nie są w stanie funkcjonować z powodu braku klimatyzacji , w przeciwieństwie do dziesiątek krajów na całym świecie".

Ponadto Éric Ciotti, sojusznik Le Pen, złożył w tym tygodniu w parlamencie projekt ustawy wzywającej do "obowiązkowej klimatyzacji" w najważniejszych miejscach publicznych .

Jak zauważa "The Guardian", liczba przestrzeni publicznych, jak i domów prywatnych, wyposażanych w klimatyzację jest we Francji stosunkowo niewielka, porównując to chociażby z sąsiednimi Włochami. W 2020 r. zaledwie 25 proc. francuskich domów było klimatyzowanych, podczas gdy w 2016 r. odsetek ten wynosił 14 proc.