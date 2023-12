Wołodymyr Zełenski z niespodziewaną wizytą w Niemczech. Jego samolot wylądował we Frankfurcie nad Menem, a przywódca Ukrainy udał się do głównej kwatery armii USA w Wiesbaden. "Po raz kolejny mogłem przekonać się o doskonałej jakości amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy" - przekazał Zełenski. Prezydent odwiedził RFN po tym, jak do Ukrainy dotarła kolejna dostawa niemieckiego sprzętu, w tym system obrony powietrznej Patriot.