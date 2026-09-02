Niespodziewany pomysł Trumpa. Zasugerował zmianę nazwy cieśniny Ormuz

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Donald Trump po raz kolejny odniósł się do sytuacji wokół cieśniny Ormuz. Prezydent USA zasugerował, że strategiczny szlak wodny mógłby zostać nazwany jego nazwiskiem. "Czy powinniśmy zmienić nazwę cieśniny Ormuz na cieśninę Trumpa?" - zapytał w środę w mediach społecznościowych.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Donald Trump w garniturze z czerwonym krawatem stoi na tle mapy cieśniny Ormuz.
"Cieśnina Trumpa” zamiast Ormuz? Prezydent USA ma pomysł (zdj. ilustracyjne)zz/Andrea Renault/STAR MAX/IPx/IMAGO/BODE/Imago Stock and People/East News

W skrócie

  • Donald Trump zaproponował, aby cieśnina Ormuz została nazwana jego nazwiskiem.
  • W cieśninie Ormuz trwają walki i blokady morskie między USA i Iranem, a przez ten szlak przepływają miliony baryłek ropy dziennie.
  • Zawarte w czerwcu porozumienie o zawieszeniu broni między USA a Iranem upadło, a konflikt przeszedł w fazę blokad morskich i sporadycznych walk.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

"Teraz, kiedy mamy ją pod kontrolą USA, czy powinniśmy zmienić nazwę cieśniny Ormuz na CIEŚNINĘ TRUMPA???" - zapytał prezydent w krótkim wpisie na platformie społecznościowej Truth Social.

"Tak jak sama Ameryka, byłaby ona 'gorętsza' niż kiedykolwiek wcześniej!" - dodał, tradycyjnie "dziękując za uwagę poświęconą tej kwestii".

Spór wokół cieśniny Ormuz. Trump mówi o kontroli nad strategicznym szlakiem

Prezydent nie rozwinął swojej wypowiedzi. W przeszłości wielokrotnie ogłaszał, żeIran, atakujący statki przepływające przez Ormuz, nie kontroluje tego szlaku wodnego. Podnosił wówczas jako argument m.in. to, że część statków przepływa przez cieśninę trasą wyznaczoną przez siły USA.

Zobacz również:

Tankowiec u wybrzeży Omanu. Zdj. ilustracyjne
Bliski Wschód

Pocisk uderzył w statek na Bliskim Wschodzie. Niepokojąca eskalacja

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Według ministra energii Chrisa Wrighta, w poniedziałek przez Ormuz przedostały się tankowce przewożące 17 mln baryłek ropy naftowej, co było największą ilością od przełomu lutego i marca, gdy rozpoczęła się wojna z Iranem. Przed tym konfliktem średnia ilość wynosiła około 20 mln baryłek dziennie.

USA utrzymują blokadę morską irańskich portów, natomiast Iran kontynuuje ataki na statki. Według władz Arabii Saudyjskiej, w poniedziałkową noc ostrzelano saudyjski tankowiec, a w wyniku tego uderzenia zginęło dwóch członków załogi.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Porozumienie USA z Iranem upadło

USA i Izrael rozpoczęły wojnę z Iranem pod koniec lutego. W ostatnim miesiącu nie dochodziło już do bezpośrednich walk. W impasie pozostawały również negocjacje dotyczące ewentualnego rozejmu.

Zawarte 17 czerwca porozumienie o zawieszeniu broni upadło, obie strony szybko zaczęły sobie zarzucać odchodzenie od umowy i wróciły do sporadycznych walk. Ciężar konfliktu przesunął się w stronę blokad morskich i presji gospodarczej.

Zobacz również:

Media o nowej taktyce USA w wojnie z Iranem. Chodzi o ataki na tankowce, zgodę miał wydać Donald Trump
Bliski Wschód

Nowa taktyka USA, Trump wydał zgodę. "To pierwszy raz"

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska


"Polityczny WF": Kaczyński stracił coś ważnego. Widać to od razu INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze