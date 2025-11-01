W skrócie Jeden z podejrzanych w sprawie kradzieży w Luwrze został zwolniony bez postawienia zarzutów.

Francuska minister kultury Rachida Dati krytykuje dotychczasowe środki bezpieczeństwa w gmachu muzeum.

Dyrekcja Luwru zapowiada wprowadzenie nowych zabezpieczeń po głośnym napadzie i kradzieży drogocennych klejnotów.

Prawniczki jednej z aresztowanych osób wydały oświadczenie w sobotę. Jak wynika z jego treści, cytowanej przez agencję AFP, reprezentowany przez nie mężczyzna został bez postawienia zarzutów.

W sumie w związku z bezprecedensową kradzieżą z paryskiego muzeum zatrzymanych zostało siedem osób, a kilka z nich stanęło w sobotę przed sądem w Paryżu.

Pięciu podejrzanych zostało aresztowanych na początku tego tygodnia, w tym mężczyzna, który ostatecznie został zwolniony.

Kradzież w Luwrze. "Bezpieczeństwo nie było priorytetem"

Głos w sprawie zabrała w piątek francuska minister kultury Rachida Dati. Jej zdaniem "częste, strukturalne niedoszacowanie ryzyka włamań i kradzieży" sprawiło, że Luwr przez ponad 20 lat był narażony na tego rodzaju napady, jakich doświadczyło ostatecznie muzeum w październiku.

Jak przekazała szefowa resortu kultury w rozmowie z TF1 TV, wstępny raport, dotyczący kradzieży, wykazał wystarczający sprzęt bezpieczeństwa, słabą organizację i przestarzałe protokoły.

- Zainstalowane urządzenia, alarm i zabezpieczenia w dniu kradzieży w Luwrze, działały prawidłowo, ale to nie wystarczyło, aby zapobiec napadowi, ponieważ bezpieczeństwo nie było priorytetem - powiedziała Dati.

Napad na Luwr. Francja planuje nowe zabezpieczenia

Minister zapowiedziała, że muzeum wprowadzi dodatkowe środki bezpieczeństwa do końca roku, w tym urządzenia antywłamaniowe i bariery zabezpieczające przed najechaniem na pobliskie drogi publiczne.

Dyrektor Luwru, Laurence des Cars, przekazała senatorom w zeszłym tygodniu, że po napadzie złożyła rezygnację ze stanowiska, ale Dati ją odrzuciła.

Do kradzieży doszło nad ranem, 19 października w godzinach otwarcia muzeum. Czterech zamaskowanych sprawców ukradło cenne francuskie klejnoty koronne z Galerii Apolla. Skradzionych eksponatów wciąż nie udało się odzyskać.

