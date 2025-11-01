Niespodziewany finał zatrzymania ws. kradzieży w Luwrze. Jest oświadczenie
Jeden z podejrzanych, aresztowanych w związku z kradzieżą klejnotów w Luwrze, został zwolniony bez postawienia zarzutów - poinformowały w sobotę jego prawniczki, Sofia Bougrine i Noemie Gorin. Choć w sprawie zatrzymano już siedem osób, wciąż nie udało się odzyskać skradzionych klejnotów.
Prawniczki jednej z aresztowanych osób wydały oświadczenie w sobotę. Jak wynika z jego treści, cytowanej przez agencję AFP, reprezentowany przez nie mężczyzna został bez postawienia zarzutów.
W sumie w związku z bezprecedensową kradzieżą z paryskiego muzeum zatrzymanych zostało siedem osób, a kilka z nich stanęło w sobotę przed sądem w Paryżu.
Pięciu podejrzanych zostało aresztowanych na początku tego tygodnia, w tym mężczyzna, który ostatecznie został zwolniony.
Kradzież w Luwrze. "Bezpieczeństwo nie było priorytetem"
Głos w sprawie zabrała w piątek francuska minister kultury Rachida Dati. Jej zdaniem "częste, strukturalne niedoszacowanie ryzyka włamań i kradzieży" sprawiło, że Luwr przez ponad 20 lat był narażony na tego rodzaju napady, jakich doświadczyło ostatecznie muzeum w październiku.
Jak przekazała szefowa resortu kultury w rozmowie z TF1 TV, wstępny raport, dotyczący kradzieży, wykazał wystarczający sprzęt bezpieczeństwa, słabą organizację i przestarzałe protokoły.
- Zainstalowane urządzenia, alarm i zabezpieczenia w dniu kradzieży w Luwrze, działały prawidłowo, ale to nie wystarczyło, aby zapobiec napadowi, ponieważ bezpieczeństwo nie było priorytetem - powiedziała Dati.
Napad na Luwr. Francja planuje nowe zabezpieczenia
Minister zapowiedziała, że muzeum wprowadzi dodatkowe środki bezpieczeństwa do końca roku, w tym urządzenia antywłamaniowe i bariery zabezpieczające przed najechaniem na pobliskie drogi publiczne.
Dyrektor Luwru, Laurence des Cars, przekazała senatorom w zeszłym tygodniu, że po napadzie złożyła rezygnację ze stanowiska, ale Dati ją odrzuciła.
Do kradzieży doszło nad ranem, 19 października w godzinach otwarcia muzeum. Czterech zamaskowanych sprawców ukradło cenne francuskie klejnoty koronne z Galerii Apolla. Skradzionych eksponatów wciąż nie udało się odzyskać.