Niespodziewane trudności Trumpa na początku wystąpienia. "Ma duże kłopoty"

W skrócie Donald Trump podczas przemówienia na forum ONZ zmierzył się z awarią telepromptera oraz ruchomych schodów i skrytykował organizację .

Prezydent USA zarzucił ONZ brak zaangażowania i określił działania tej organizacji jako puste słowa.

W trakcie przemówienia Trump odniósł się do konfliktów międzynarodowych, podkreślając własne zasługi i krytykując brak wsparcia ze strony ONZ.

- Nie mam telepromptera. Cieszę się, że jestem tu z państwem, a tym samym mówię bardziej od serca. Mogę tylko powiedzieć, że ktokolwiek, kto obsługuje teleprompter, ma duże kłopoty - powiedział amerykański przywódca. Po tych słowach wśród zgromadzonych zapanowała chwila ciszy.

Mocne słowa Donalda Trumpa w stronę ONZ. "To puste słowa"

- Od Organizacji Narodów Zjednoczonych dostałem tylko ruchome schody, które w drodze w górę zatrzymały się dokładnie w połowie (...), a potem teleprompter, który nie działał - podkreślił Trump. Mimo problemu z urządzeniem przywódca był zaopatrzony w notatki.

Po pewnym czasie urządzenie zaczęło działać.

Prezydent zapytał jednocześnie, jaki jest cel samej instytucji. - Nie wykorzystuje ona nawet w najmniejszym stopniu swojego potencjału. Wydaje się, że jedyne, co robią, to piszą naprawdę mocno sformułowany list, a potem nigdy nie następują czyny. To puste słowa, a puste słowa nie rozwiązują wojen - powiedział.

- Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia - dodał Trump.

Wystąpienie Donalda Trumpa. Na forum uderza w ONZ

- Minęło sześć lat, odkąd ostatni raz stałem w tej wielkiej sali i przemawiałem do świata, który cieszył się dobrobytem i pokojem w czasie mojej pierwszej kadencji - powiedział Donald Trump, przemawiając na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. - Od tego dnia wojny zburzyły pokój, który zbudowałem na dwóch kontynentach - dodał.

Jak stwierdził amerykański przywódca, po jego pierwszej kadencji "era spokoju i stabilności ustąpiła miejsca jednemu z największych kryzysów naszych czasów".

Dalej prezydent USA ponownie uderzył w ONZ. - Musiałem kończyć wojny zamiast ONZ - stwierdził. Polityk podkreślił przy tym, że organizacja nie jest nawet blisko swojego prawdziwego potencjału. - Na moją prośbę zwiększono wydatki na Sojusz i teraz będzie silniejszy - zaznaczył Trump, mówiąc o perspektywie transatlantyckiej.

Prezydent USA odniósł się także do wojny Izraela z Hamasem. - Musimy tę wojnę zakończyć - powiedział. Trump zaapelował także o wypuszczenie izraelskich zakładników, którzy wciąż pozostają w niewoli.

Trump skomentował także wojnę w Ukrainie. - Co mogą zrobić źli przywódcy? Zobaczcie, co się stało. Gdybym był prezydentem, wojna Rosji z Ukrainą nigdy by nie wybuchła - przekazał prezydent USA.

