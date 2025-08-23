Niespodziewane sygnały z Chin. Chodzi o obecność wojsk w Ukrainie

Chiny zasygnalizowały gotowość do udziału w siłach pokojowych w Ukrainie pod warunkiem, że byłyby rozmieszczone pod mandatem ONZ - przekazał w sobotę portal tygodnika "Welt am Sonntag". Cytowany przez gazetę dyplomata UE wskazał w odpowiedzi na ryzyko, że Chiny będą chciały przy tej okazji szpiegować Ukrainę. Wcześniej Kijów zapowiadał, że nie zgodzi się na włączenie Pekinu w działania.