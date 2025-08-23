Niespodziewane sygnały z Chin. Chodzi o obecność wojsk w Ukrainie

Chiny zasygnalizowały gotowość do udziału w siłach pokojowych w Ukrainie pod warunkiem, że byłyby rozmieszczone pod mandatem ONZ - przekazał w sobotę portal tygodnika "Welt am Sonntag". Cytowany przez gazetę dyplomata UE wskazał w odpowiedzi na ryzyko, że Chiny będą chciały przy tej okazji szpiegować Ukrainę. Wcześniej Kijów zapowiadał, że nie zgodzi się na włączenie Pekinu w działania.

Chiny zajęły stanowisko w sprawie sił pokojowych w Ukrainie
Chiny zajęły stanowisko w sprawie sił pokojowych w UkrainieTINGSHU WANG / ReutersAgencja FORUM

W Brukseli plan Pekinu spotkał się z mieszanym odzewem. Zdaniem niektórych włączenie krajów Globalnego Południa mogłoby sprzyjać akceptacji dla stacjonowania cudzoziemskich sił pokojowych - zrelacjonował portal.

Z drugiej strony "istnieje również ryzyko, że Chiny będą przede wszystkim chciały szpiegować Ukrainę, a w razie konfliktu zajmą stanowisko wyraźnie prorosyjskie, a nie neutralne" - powiedział wysoki rangą dyplomata UE zaznajomiony z toczącymi się dyskusjami.

Wojna w Ukrainie. Kijów niechętny wobec deklaracji Chin

Portal Moscow Times przypomniał, że wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiadał, że Kijów nie zgodzi się na udział Pekinu w siłach mających zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa po zakończeniu rosyjskiej agresji.

    Według prezydenta Ukrainy Chiny, będące sygnatariuszem Memorandum Budapesztańskiego, nie tylko nie udzieliły wsparcia Kijowowi na początku wojny, lecz wręcz przeciwnie, pomogły Kremlowi, "otwierając rynek dronów".

    Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Pekin wspierał Moskwę, kupując ropę naftową za miliardy dolarów i dostarczając precyzyjne komponenty uzbrojenia oraz produkty podwójnego zastosowania.

    Obie strony przedstawiają swoje partnerstwo jako "bezgraniczne", choć Chiny deklarują neutralność w wojnie Rosji z Ukrainą.

