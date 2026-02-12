W skrócie Dziennik "Die Welt" stwierdził, że Polska posiada nowoczesne systemy uzbrojenia i nie potrzebuje prezentów od Niemiec.

Komentator Philipp Fritz skrytykował propozycję przekazania Polsce sprzętu wojskowego przez Niemcy, uznając ją za rozmijającą się z rzeczywistością.

"Die Welt" zasugerował, aby to Niemcy rozważyły zakup polskich systemów uzbrojenia, takich jak pociski Piorun.

Polska dysponuje najnowocześniejszymi systemami uzbrojenia i nie potrzebuje żadnych prezentów od Niemiec - uważa dziennik "Die Welt". To raczej Bundeswehra powinna zaopatrywać się w broń w Polsce, na przykład w przeciwlotnicze pociski Piorun - dodaje.

Gazeta krytycznie ocenia propozycję niemieckiego dyplomaty, szefa Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Wolfganga Ischingera, który kilka dni temu zasugerował, że Niemcy mogłyby Polsce, jako krajowi frontowemu, sprezentować sprzęt wojskowy - "okręt podwodny, korwetę lub kilka czołgów".

Polskie wojsko. Oferta Ischingera "błędnie ocenia rzeczywistość"

W opublikowanym w czwartek na portalu "Die Welt" komentarzu Philipp Fritz pisze, że oferta "złożona z pewnością w dobrej wierze, błędnie ocenia nie tylko rzeczywistość panującą w Polsce, ale także to, czym Polska dzisiaj jest".

Komentator podkreślił, że Polska nie jest już skazana na darowizny, takie jak w 2002 roku, kiedy to polskie lotnictwo otrzymało samoloty MiG z zasobów wojska dawnej NRD. "Wówczas polska armia była Niemcom wdzięczna" - zaznaczył publicysta "Die Welt".

Obecnie Warszawa posiada trzecią pod względem wielkości, po USA i Turcji, armię w NATO. Jest krajem wzrostu gospodarczego, rozwijającym się w tym roku w tempie co najmniej 3,4 proc., który wydaje na obronność ponad 4 proc. PKB.

Publicysta podkreślił także, że Warszawa posiada lub wkrótce otrzyma amerykańskie samoloty F-35, śmigłowce Apache, czołgi Abrams, wyrzutnie Himars i inne rodzaje broni.

"Kto to widzi, ten powinien raczej myśleć o tym, żeby to Polska przekazała Niemcom broń" - uważa Fritz.

"Die Welt": Niemcy powinny kupować broń w Polsce

Jego zdaniem wielu Polaków nadal ma wrażenie, że Berlin nie chce traktować Warszawy jak równego partnera. "Paternalistyczne wypowiedzi, takie jak Ischingera, utrwalają ten stan" - ocenił komentator.

Zdaniem "Die Welt" Niemcy, aby zwalczać te stereotypy, powinny kupować broń w Polsce. Fritz tłumaczy, że Bundeswehra ma problemy z uzyskaniem amerykańskich pocisków przeciwlotniczych Stinger.

"Rezerwy są na wyczerpaniu, czas oczekiwania na realizację zamówienia wydłuża się. A przecież istnieje polska alternatywa - pocisk Piorun" - pisze Fritz.

Polski pocisk przeciwlotniczy jest używany przez wojsko ukraińskie, kupiło go także kilka krajów NATO. Piorun jest produktem europejskim - kupując go, Niemcy przyczyniłyby się do dywersyfikacji zakupów broni - dodaje "Die Welt".

Takie zamówienie byłoby konkretnym przyczynkiem do poprawy polsko-niemieckich relacji - pisze w podsumowaniu Philipp Fritz na portalu dziennika.

