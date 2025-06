Niespodziewane słowa Roberta Ficy w sprawie dążeń Ukrainy. "Popieramy"

Jeśli Ukraina chce przystąpić do UE, to jest to jej suwerenna decyzja i ją popieramy - przekazał premier Słowacji Robert Fico cytowany w komunikacie tamtejszego rządu. W oświadczeniu dodano także, że przystąpienie Ukrainy przyniesie Wspólnocie "znacznie więcej szans" niż negatywnych konsekwencji.