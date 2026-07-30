Niespodziewane słowa papieża. Leon XIV wyznał prawdę o swojej rodzinie

W skrócie Papież Leon XIV po raz pierwszy publicznie opowiedział o swojej rodzinie, wspominając zarówno przodków będących niewolnikami, jak i właścicielami niewolników.

W wywiadzie dla amerykańskiej telewizji papież podkreślił, że jako Amerykanin ceni wartości Stanów Zjednoczonych, takie jak wolność i otwartość na imigrantów.

Zapowiedział, że planuje wizytę w Stanach Zjednoczonych i omawia możliwe terminy w najbliższych latach.

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W wypowiedzi dla programu "Nightly News" w środę Leon XIV zapytany o to, jak ważne dla niego jest to, że jest amerykańskim papieżem odparł:

- Przede wszystkim wyjaśnię, że myślę o sobie bardziej jako o papieżu, który, tak się składa, jest Amerykaninem. Nie umniejszam tego, co to znaczy być Amerykaninem. Urodziłem się w Stanach Zjednoczonych, moja rodzina wciąż tam jest, bardzo kocham Amerykę, ale rozumiem moją misję jako mającą bardzo ważny wymiar pasterza Kościoła powszechnego, który ma głos i szansę, by przemawiać do ludzi na całym świecie - zaznaczył.

Dodał, przywołując datę swojego wyboru: - Jednocześnie przyznam, że dla mnie samego, a także dla ludzi w Stanach Zjednoczonych, oceniając to po reakcjach, jakie widzieliśmy począwszy od 8 maja zeszłego roku, wielkie znaczenie ma to, że jest pierwszy amerykański papież.

Papież zapowiada wizytę w USA. "Patrzyliśmy w kalendarz"

Na pytanie o to, co kocha w USA, papież podkreślił: - Wiele rzeczy. Jeśli chodzi o zasady, które reprezentuje Ameryka, to jest to poczucie wolności, szansy i to, że przez pokolenia zapraszano ludzi z całego świata, by byli częścią Ameryki.

Następnie Leon XIV powiedział: - Pochodzę z rodziny , w której moi dziadkowie byli imigrantami. Po stronie mojej matki mieliśmy ludzi, którzy byli i niewolnikami, ale i właścicielami niewolników. To jest historia dorastania w takim doświadczeniu, które pomaga mi samemu uznać jedno z największych bogactw Stanów Zjednoczonych.

Ojciec Święty zapytany o to, czy rodacy zobaczą go wkrótce w ojczyźnie oświadczył: - Zobaczą mnie tam. Zbiegiem okoliczności właśnie dzisiaj patrzyliśmy na kalendarz na parę następnych lat. Nic nie jest jeszcze ostatecznie ustalone, ale na pewno mam nadzieję być tam wkrótce.





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