O godzinie 7 rano na profilu Ministerstwa Obrony Narodowej zamieszczono wpis, z którego wynika, że polska delegacja na czele z Władysławem Kosiniak-Kamyszem dojechała do stolicy Ukrainy. Szef MON został powitany na kijowskim dworcu przez chargé d'affaires Piotra Łukasiewicza. Na miejscu jest także prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz i szef wojsk dronowych gen. Mirosław Bodnar

Minister obrony wkrótce spotka się ze swoim odpowiednikiem - Denisem Szmyhalem - z którym porozmawia o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji. Szczegóły wizyty - co jest standardem od początku wybuchu pełnoskalowej wojny - były trzymane w tajemnicy.

Spięcie na linii Kijów-Warszawa. "Słowa Zełenskiego niepotrzebne"

Do rozmów na Wschodzie po krótkim zgrzycie na linii Kijów-Warszawa. Podczas ostatniego wywiadu dla Sky News prezydent Ukrainy podważył skuteczność polskiej obrony powietrznej, sugerując, że nasz kraj nie byłaby w stanie obronić swoich obywateli przed zmasowanym atakiem. Na tę wypowiedź błyskawicznie i stanowczo odpowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, określając ją jako "niepotrzebną i nieprawdziwą".

- Zgodzić się mogę z tym, że nie jesteśmy w stanie wojny, inne są przepisy prawa, inne jest oddziaływanie - zaznaczył lider PSL.

Kilkanaście godzin przed podróżą do Kijowa szef MON odwiedził poligon w Orzyszu, na którym prowadzone są manewry w ramach "Żelaznego Obrońcy, w których bierze udział ponad 30 tysięcy żołnierzy z Polski i państw NATO.

Jesteśmy z dnia na dzień wyposażani w coraz nowocześniejszy sprzęt. Oczywiście najtrudniejszy jest moment od podpisania umowy do faktycznego dostarczenia uzbrojenia. Dlatego tak bardzo potrzebujemy wsparcia naszych sojuszników - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polityk ujawnił, że chwilę wcześniej rozmawiał z ambasadorem USA przy kwaterze głównej NATO, ambasadorem Whitakerem.

- Rozmawialiśmy o sytuacji po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, o uruchomieniu przez Polskę artykułu 4 oraz o efektach jego zastosowania - czyli operacji "Wschodni Strażnik", która została aktywowana przez generała Grynkiewicha oraz sekretarza generalnego NATO. Wolność potrzebuje siły - przekazał.

