Niespodziewana wizyta. Wicepremier i wojskowi zjawili się w Kijowie
Władysław Kosiniak-Kamysz przebywa wraz z delegacją resortu obrony i Sił Zbrojnych RP w Kijowie, gdzie będzie rozmawiał m. in. ze swoim odpowiednikiem o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji - przekazało w czwartkowy poranek MON.
O godzinie 7 rano na profilu Ministerstwa Obrony Narodowej zamieszczono wpis, z którego wynika, że polska delegacja na czele z Władysławem Kosiniak-Kamyszem dojechała do stolicy Ukrainy. Szef MON został powitany na kijowskim dworcu przez chargé d'affaires Piotra Łukasiewicza. Na miejscu jest także prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz i szef wojsk dronowych gen. Mirosław Bodnar
Minister obrony wkrótce spotka się ze swoim odpowiednikiem - Denisem Szmyhalem - z którym porozmawia o współpracy wojskowej, dalszym wsparciu dla broniącej się Ukrainy oraz sytuacji bezpieczeństwa w kontekście rosyjskiej agresji. Szczegóły wizyty - co jest standardem od początku wybuchu pełnoskalowej wojny - były trzymane w tajemnicy.
Spięcie na linii Kijów-Warszawa. "Słowa Zełenskiego niepotrzebne"
Do rozmów na Wschodzie po krótkim zgrzycie na linii Kijów-Warszawa. Podczas ostatniego wywiadu dla Sky News prezydent Ukrainy podważył skuteczność polskiej obrony powietrznej, sugerując, że nasz kraj nie byłaby w stanie obronić swoich obywateli przed zmasowanym atakiem. Na tę wypowiedź błyskawicznie i stanowczo odpowiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, określając ją jako "niepotrzebną i nieprawdziwą".
- Zgodzić się mogę z tym, że nie jesteśmy w stanie wojny, inne są przepisy prawa, inne jest oddziaływanie - zaznaczył lider PSL.
Kilkanaście godzin przed podróżą do Kijowa szef MON odwiedził poligon w Orzyszu, na którym prowadzone są manewry w ramach "Żelaznego Obrońcy, w których bierze udział ponad 30 tysięcy żołnierzy z Polski i państw NATO.
Jesteśmy z dnia na dzień wyposażani w coraz nowocześniejszy sprzęt. Oczywiście najtrudniejszy jest moment od podpisania umowy do faktycznego dostarczenia uzbrojenia. Dlatego tak bardzo potrzebujemy wsparcia naszych sojuszników - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.
Polityk ujawnił, że chwilę wcześniej rozmawiał z ambasadorem USA przy kwaterze głównej NATO, ambasadorem Whitakerem.
- Rozmawialiśmy o sytuacji po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, o uruchomieniu przez Polskę artykułu 4 oraz o efektach jego zastosowania - czyli operacji "Wschodni Strażnik", która została aktywowana przez generała Grynkiewicha oraz sekretarza generalnego NATO. Wolność potrzebuje siły - przekazał.
Wkrótce więcej informacji.