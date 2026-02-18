Niespodziewana wizyta na Grenlandii. Władca wyraził solidarność z wyspą

Maria Kosiarz

Maria Kosiarz

Król Danii Fryderyk X przybył w środę do stolicy Grenlandii, Nuuk - podała agencja AFP. Trzydniowa wizyta monarchy jest wyrazem solidarności i umocnienia więzi łączących Danię z Grenlandią w obliczu dążeń Donalda Trumpa do przejęcia wyspy.

Król Danii z wizytą w stolicy Grenlandii
Król Danii z wizytą w stolicy Grenlandii Rex Features/East News 123RF/PICSEL

W skrócie

  • Król Danii Fryderyk X przybył do stolicy Grenlandii, Nuuk, w ramach trzydniowej wizyty, mającej umocnić więzi między Danią a Grenlandią.
  • Podczas pobytu monarcha spotkał się z premierem Grenlandii, odwiedził lokalną szkołę średnią oraz wziął udział w przyjęciu w centrum kulturalnym.
  • Prezydent USA Donald Trump wciąż wyraża zainteresowanie przejęciem Grenlandii ze względów strategicznych i surowcowych, co prowadzi do rozmów dyplomatycznych między Grenlandią, Danią i Stanami Zjednoczonymi.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

57-letni monarcha został oficjalnie powitany na lotnisku przez premiera Grenlandii Jensa-Frederika Nielsena oraz mieszkańców wyspy, wymachujących flagami Grenlandii.

W ramach symbolicznej wizyty król Fryderyk X w środę wieczorem odbędzie rozmowę z premierem Grenlandii, zwiedzić lokalną szkołę średnią oraz wziąć udział w przyjęciu w centrum kulturalnym w Nuuk.

Grenlandia. Król Fryderyk X odwiedził mieszkańców wyspy

W czwartek duński monarcha ma pojechać do Maniitsoq, około 150 km na północ od Nuuk, a w piątek udać się do Kangerlussuaq, położonego jeszcze dalej na północ, gdzie odwiedzi centrum szkoleniowe duńskich żołnierzy w Arktyce - podała AFP.

Zobacz również:

Władimir Putin ma być przekonany, że wygrywa wojnę w Ukrainie
Wojna w Ukrainie

Putin nie odpuści w sprawie Donbasu. Chce zdobyć "wojenne trofeum"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    Pomimo burzliwej przeszłości Dani jako mocarstwa, które przejęło kontrolę nad arktyczną wyspą, król Fryderyk X cieszy się tam ogromną popularnością. W marcu zeszłego roku monarcha zapewniał, że rodacy "nie powinni mieć wątpliwości, co do jego miłości do Grenlandii".

    Jego najgłośniejsza wyprawa na Grenlandię miała miejsce w 2000 roku, gdy wziął udział w czteromiesięcznej, liczącej 3500 kilometrów (2175 mil) wyprawie narciarskiej po wyspie.

    Po raz ostatni monarcha odwiedził mieszkańców Grenlandii w kwietniu 2025 roku. Łącznie w ciągu niespełna dwóch lat król udał się na wyspę aż trzykrotnie.

    Bitwa o Grenlandię. Trump pragnie poszerzyć terytorium USA

    Premier Danii Mette Frederiksen powiedziała w sobotę, że jej zdaniem prezydent USA dalej ma zamiar przejąć Grenlandię, choć - jak przyznała - wycofał się z gróźb użycia siły w tym celu.

    Zobacz również:

    Dyplomata z USA nie kryje radości. "Powstrzymaliśmy Europę"
    Świat

    "Powstrzymaliśmy Europę". Amerykański dyplomata nie kryje radości

    Dorota Hilger
    Dorota Hilger

      Od początku swojej drugiej prezydentury Donald Trump podkreślał, że przejęcie Grenlandii jest "konieczne" dla bezpieczeństwa wewnętrznego USA. Uzasadniał to troską o bezpieczeństwo kraju i NATO, którym zagrażają Rosja i Chiny, a także amerykańskim zapotrzebowaniem na minerały ziem rzadkich, w które zasobna jest wyspa.

      Pod koniec stycznia Grenlandia, Dania i Stany Zjednoczone rozpoczęły rozmowy dyplomatyczne, które mają pomóc w rozwiązaniu konfliktu o wpływy między stronami. Jak dodała Frederiksen, ona i jej grenlandzki odpowiednik odbyli w tej sprawie spotkanie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, jednak obawy o roszczenia ze strony administracji Trumpa pozostają aktualne.

      Źródło: AFP, Reuters

      Zobacz również:

      Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa
      Świat

      Kreml uderza w Europę, chodzi o sprawę Nawalnego. "Pokażcie dowody"

      Marcin Boniecki
      Marcin Boniecki
      Rzecznik rządu o programie SAFE: Błaszczak gada kompletne bzduryPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze