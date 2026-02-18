W skrócie Król Danii Fryderyk X przybył do stolicy Grenlandii, Nuuk, w ramach trzydniowej wizyty, mającej umocnić więzi między Danią a Grenlandią.

Podczas pobytu monarcha spotkał się z premierem Grenlandii, odwiedził lokalną szkołę średnią oraz wziął udział w przyjęciu w centrum kulturalnym.

Prezydent USA Donald Trump wciąż wyraża zainteresowanie przejęciem Grenlandii ze względów strategicznych i surowcowych, co prowadzi do rozmów dyplomatycznych między Grenlandią, Danią i Stanami Zjednoczonymi.

57-letni monarcha został oficjalnie powitany na lotnisku przez premiera Grenlandii Jensa-Frederika Nielsena oraz mieszkańców wyspy, wymachujących flagami Grenlandii.

W ramach symbolicznej wizyty król Fryderyk X w środę wieczorem odbędzie rozmowę z premierem Grenlandii, zwiedzić lokalną szkołę średnią oraz wziąć udział w przyjęciu w centrum kulturalnym w Nuuk.

Grenlandia. Król Fryderyk X odwiedził mieszkańców wyspy

W czwartek duński monarcha ma pojechać do Maniitsoq, około 150 km na północ od Nuuk, a w piątek udać się do Kangerlussuaq, położonego jeszcze dalej na północ, gdzie odwiedzi centrum szkoleniowe duńskich żołnierzy w Arktyce - podała AFP.

Pomimo burzliwej przeszłości Dani jako mocarstwa, które przejęło kontrolę nad arktyczną wyspą, król Fryderyk X cieszy się tam ogromną popularnością. W marcu zeszłego roku monarcha zapewniał, że rodacy "nie powinni mieć wątpliwości, co do jego miłości do Grenlandii".

Jego najgłośniejsza wyprawa na Grenlandię miała miejsce w 2000 roku, gdy wziął udział w czteromiesięcznej, liczącej 3500 kilometrów (2175 mil) wyprawie narciarskiej po wyspie.

Po raz ostatni monarcha odwiedził mieszkańców Grenlandii w kwietniu 2025 roku. Łącznie w ciągu niespełna dwóch lat król udał się na wyspę aż trzykrotnie.

Bitwa o Grenlandię. Trump pragnie poszerzyć terytorium USA

Premier Danii Mette Frederiksen powiedziała w sobotę, że jej zdaniem prezydent USA dalej ma zamiar przejąć Grenlandię, choć - jak przyznała - wycofał się z gróźb użycia siły w tym celu.

Od początku swojej drugiej prezydentury Donald Trump podkreślał, że przejęcie Grenlandii jest "konieczne" dla bezpieczeństwa wewnętrznego USA. Uzasadniał to troską o bezpieczeństwo kraju i NATO, którym zagrażają Rosja i Chiny, a także amerykańskim zapotrzebowaniem na minerały ziem rzadkich, w które zasobna jest wyspa.

Pod koniec stycznia Grenlandia, Dania i Stany Zjednoczone rozpoczęły rozmowy dyplomatyczne, które mają pomóc w rozwiązaniu konfliktu o wpływy między stronami. Jak dodała Frederiksen, ona i jej grenlandzki odpowiednik odbyli w tej sprawie spotkanie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, jednak obawy o roszczenia ze strony administracji Trumpa pozostają aktualne.

