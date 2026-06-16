W skrócie Kardynał Lazzaro You Heung-sik nie wykluczył, że papież Leon XIV mógłby odwiedzić Koreę Północną, wskazując, że decyzja zależy od zgody władz w Pjongjangu.

Kardynał podkreślił, że zaproszenie dla papieża do Korei Północnej powinno pochodzić od tamtejszych władz. W przeszłości chęć wizyty w kraju wyrażał papież Franciszek.

Prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung zaprosił papieża Leona XIV na Światowe Dni Młodzieży w przyszłym roku i przekazał informacje o inicjatywie pokojowej na Półwyspie Koreańskim.

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Kard. Lazzaro You Heung-sik spotkał się z dziennikarzami po niedzielnej mszy świętej w watykańskiej Bazylice św. Pawła za Murami, w której uczestniczył prezydent Korei Południowej Lee Jae Myung.

Pytany o możliwość przyjazdu papieża Leona XIV do Korei Północnej, duchowny nie wykluczył takiego scenariusza. - Moim zdaniem, to zależy od Korei Północnej - stwierdził.

Leon XIV odwiedzi Koreę Północną? Watykan nie wyklucza

Zdaniem kardynała, zaproszenie wobec głowy Kościoła wystosowane powinno być ze strony Pjongjangu. Zaznaczył jednocześnie, że papież deklarował już gotowość do "odgrywania roli na rzecz pokoju na Półwyspie Koreańskim".

Jak podkreśla południowokoreańska agencja Yonhap, Seul podejmuje wysiłki w celu zwrócenia uwagi Watykanu na konieczność łagodzenia napięć i dążenia do normalizacji stosunków obu państw koreańskich.

Medium wskazuje też, że wizyta pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych papieża w Korei Północnej mogłaby wpłynąć na amerykański Kościół i zapewnić jego pomoc w umożliwieniu Watykanowi wywarcia wpływu na relacje pomiędzy Waszyngtonem a Pjongjangiem.

Warto przypomnieć, że chęć odwiedzenia Korei Północnej deklarował kilkukrotnie poprzedni papież, Franciszek.

Papież zaproszony na Światowe Dni Młodzieży do Korei Południowej

W poniedziałek Lee Jae Myung spotkał się z papieżem w Stolicy Apostolskiej i zaprosił go na Światowe Dni Młodzieży, które w przyszłym roku odbyć mają się w Korei Południowej.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Wi Sung-lac poinformował, że prezydent poinformował Leona XIV o inicjatywie mającej na celu budowanie pokoju na Półwyspie Koreańskim. Papież miał potwierdzić swoje niezachwiane poparcie.

Inny wysoki rangą urzędnik przekazał w rozmowie z Yonhap, że zarówno Lee jak i głowa Kościoła zgodzili się, że relacje obu Korei powinny być oparte na dialogu i współpracy transgranicznej.

Źródło: Yonhap





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