Niespodziewana krytyka pod adresem Trumpa. Meloni zaczęła wyliczać błędy

W skrócie Premier Włoch Giorgia Meloni podkreśliła w parlamencie znaczenie jedności Zachodu i ostrożnie odniosła się do polityki Donalda Trumpa.

Meloni publicznie wyliczyła błędy amerykańskiej administracji, w tym nałożenie ceł na UE i kontrowersyjne wypowiedzi prezydenta Trumpa na temat żołnierzy i Grenlandii.

Premier Włoch ujawniła, że Włochy odmówiły zgody na lądowanie amerykańskiego samolotu wojskowego podczas konfliktu USA z Iranem, a konflikt ten wpływa na ceny energii i paliw oraz prognozy gospodarcze kraju.

- Zachód stoi na dwóch nogach: europejskiej i amerykańskiej. Jeśli nie będą podążać w tym samym kierunku, grozi im paraliż - mówiła w czwartek w parlamencie premier Włoch.Giorgia Meloni tłumaczyła, że najważniejsza jest "jedność Zachodu".

Redakcja portalu Politico odebrała te słowa jako dystansowanie się od polityki Donalda Trumpa, który wyraźnie gra na podział UE. Republikanin zawsze wskazywał Meloni jako swoją bliską sojuszniczkę na Starym Kontynencie.

Włoska premier wygłosiła przemówienie po ostatnim referendum, w którym obywatele odrzucili wizję reformy wymiaru sprawiedliwości, promowaną przez obóz rządzący.

"Próbowała w ten sposób ratować siebie na funkcji premiera po dotkliwej porażce" - czytamy w artykule. Wynik głosowania może okazać się wiatrem w żagle dla opozycji.

Włochy. Meloni krytycznie o Trumpie, zaczęła wyliczać błędy

- Jak to zwykle bywa między sojusznikami, musimy jasno powiedzieć, nawet jeśli się nie zgadzamy - przekazała na forum parlamentu Giorgia Meloni.

Następnie zaczęła wyliczać błędy administracji prezydenta Donalda Trumpa. Przypomniała m.in. nałożenie ceł na państwa UE. - Wielokrotnie uważaliśmy to za błędny wybór - podkreśliła prawicowa polityk.

Wspomniała również kontrowersyjną wypowiedź republikanina, który przekonywał, że na zagranicznych misjach żołnierze z sojuszniczych państw "trzymali się z tyłu", a Stany Zjednoczone faktycznie ich "nie potrzebowały".

Premier Włoch, jak tłumaczyła, stanęła wówczas w "obronie honoru naszych żołnierzy w Afganistanie".

Trumpowi dostało się również za wypowiedzi pod adresem Grenlandii. Prezydent USA sugerował, że może zająć strategiczną wyspę. Formalnie ten obszar jest kontrolowany przez sojuszniczą Danię.

USA - Iran. Włochy odmówiły lądowania amerykańskiej załodze

Giorgia Meloni nawiązała też do toczonej przez Trumpa wojny z Iranem. Jak wyjaśniła, Włochy na tę "operację militarną się nie zgadzały oraz w niej nie uczestniczą".

Co więcej, po raz pierwszy publicznie wspomniała o odmowie, z jaką musiała zmierzyć się strona amerykańska. Chodzi o braku zgody na lądowanie samolotu wojskowego USA w bazie Sigonella na Sycylii.

Tymczasem Włosi widzą już pierwsze efekty operacji zbrojnej Donalda Trumpa. Konflikt na Bliskim Wschodzie wpływa na wzrost cen energii i paliwa na Półwyspie Apenińskim. W nowym raporcie Banku Włoch skorygowano w dół prognozę gospodarczą państwa.

Źródło: Politico

