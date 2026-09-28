W skrócie Jeden z zastępców dyrektora FBI, Andrew Bailey, zrezygnował ze stanowiska po nieco ponad roku służby.

Bailey pełnił funkcję podczas śledztw dotyczących wyborów i był uważany za konserwatywnego republikanina oraz sojusznika Trumpa.

Dymisja została powiązana z trwającymi dochodzeniami wyborczymi i zbliżającymi się wyborami uzupełniającymi w USA.

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Andrew Bailey powiedział, że odchodzi ze służby, aby "powrócić do rodziny". Jest to o tyle zaskakujące, że specjalnie zrezygnował ze stanowiska prokuratora stanowego, żeby dołączyć do kierownictwa FBI.

Bailey pomagał m.in. nadzorować śledztwa związane z wyborami i był obecny na początku tego roku, gdy agenci zabezpieczyli karty do głosowania z wyborów w 2020 roku w stanie Georgia. Przypomnijmy, że zdaniem prezydenta Donalda Trumpa były one sfałszowane.

Dymisja w FBI. Bailey był uważany za człowieka Trumpa

Stanowisko zastępcy dyrektora, który nadzoruje bieżące działania organów ścigania, tradycyjnie miało charakter apolityczny i było obsadzane przez zawodowych funkcjonariuszy FBI.

Trump obsadził tę funkcję swoimi politycznymi sojusznikami w ramach przebudowy agencji pod kątem realizacji własnego programu. Bailey miał z resztą opinię konserwatywnego republikanina.

Bailey początkowo pełnił funkcję jednego z zastępców dyrektora wraz z Danem Bongino, byłym agentem służby Secret Service i konserwatywnym podcasterem, który opuścił FBI w styczniu.

Dołączył on do FBI po serii głośnych wpadek dyrektora Kasha Patela, w tym nieudolnym prowadzeniu akt śledczych dotyczących zmarłego przestępcy seksualnego i finansisty Jeffreya Epsteina. Doprowadziło to do spięć w administracji Trumpa oraz wewnętrzne napięcia w Departamencie Sprawiedliwości.

Urzędnik w swoim oświadczeniu pożegnalnym pochwalił jednak obecnego szefa instytucji.

"Jestem przekonany, że dyrektor Patel będzie kontynuował reformę FBI, zwalczał przestępstwa z użyciem przemocy, bronił ojczyzny, zapewniał silną odpowiedzialność organizacyjną oraz przywróci zaufanie publiczne do tej doskonałej instytucji" - napisał Bailey w mediach społecznościowych.

Głośna dymisja w FBI. Zdecydowały zbliżające się wybory?

Agencja Reutera łączy dymisję w FBI z wyborami uzupełniającymi w USA, które zadecydują o kontroli nad Kongresem. Administracja Trumpa zmobilizowała federalne agencje ścigania do zbadania kwestii głosowania w wyborach przez osoby niebędące obywatelami USA.

Bailey podczas swojej kadencji w FBI pomagał kierować dochodzeniami administracji Trumpa dotyczącymi właśnie kwestii wyborczych.

FBI dokładnie przeanalizowało dokumentację wyborczą z kilku stanów, ale nie przedstawiło dowodów potwierdzających fałszywe twierdzenia Trumpa, że powszechne oszustwa wyborcze doprowadziły do jego porażki wyborczej w 2020 roku.

Źródła: Reuters, FBI



