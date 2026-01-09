"Stany Zjednoczone będą nadal wspierać rządy Kambodży i Tajlandii w realizacji porozumień pokojowych z Kuala Lumpur" - podkreślił DeSombre w oficjalnym oświadczeniu.

Według zapowiedzi zastępca sekretarza stanu spotka się w Bangkoku i Phnom Penh z kluczowymi urzędnikami obu państw, aby omówić wdrażanie wspólnych interesów w obszarze bezpieczeństwa i gospodarki.

Pakiet pomocowy z USA. Zyskają Tajlandia i Kambodża

Z łącznej kwoty 45 milionów dolarów, 15 milionów zostanie przeznaczonych na stabilizację obszarów przygranicznych. Fundusze te mają pomóc lokalnym społecznościom w odbudowie infrastruktury oraz wesprzeć osoby, które zostały przesiedlone w wyniku niedawnych starć zbrojnych.

Kolejne 10 milionów dolarów zasili programy rozminowywania oraz usuwania niewybuchów, które od lat stanowią istotne zagrożenie dla mieszkańców regionu i blokują rozwój gospodarczy terenów przygranicznych.

Istotnym elementem amerykańskiego pakietu pomocy jest kwota 20 milionów dolarów na zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Fundusze te, jak zapowiedziano, zostaną wykorzystane na: inicjatywy przeciwdziałające handlowi narkotykami, walkę z tzw. centrami oszustw, a także wzmocnienie programów bezpieczeństwa wewnętrznego.

Administracja USA wskazuje, że walka z centrami oszustw finansowych w Azji Południowo-Wschodniej jest priorytetem, ponieważ ich działalność uderza bezpośrednio w obywateli amerykańskich stających się ofiarami wyłudzeń.

Napięcia na linii Tajlandia - Kambodża

Potrzeba wsparcia finansowego i dyplomatycznego ze strony USA wynika z niedawnej eskalacji napięć na granicy Kambodży i Tajlandii. W zeszłym miesiącu doszło do zerwania lipcowego zawieszenia broni, które było efektem negocjacji prowadzonych przez Donalda Trumpa i premiera Malezji, Anwara Ibrahima.

Poprzednia fala walk, trwająca 20 dni, doprowadziła do śmierci co najmniej 101 osób i przesiedlenia ponad pół miliona mieszkańców po obu stronach granicy. W konflikt zaangażowane było lotnictwo, siły rakietowe oraz artyleria. Nowe porozumienie, wypracowane pod koniec ubiegłego roku, ma na celu trwałe przerwanie spirali przemocy.

Działania USA w tym regionie mają również aspekt geopolityczny. Podczas gdy Tajlandia pozostaje wieloletnim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, Waszyngton podejmuje intensywne starania o poprawę relacji z Kambodżą. Dyplomaci nie ukrywają, że celem jest zacieśnienie współpracy z Phnom Penh i zaoferowanie alternatywy dla rosnących wpływów Chin w tej części Azji.

Żurek: Stworzyłem plan utworzenia 13 nowych sądów pracy Polsat News Polsat News