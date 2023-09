Niespodziewana decyzja Sanny Marin. "To był jedyny właściwy krok"

Była premier Finlandii Sanna Marin zamierza odejść z parlamentu. Popularna polityk dołączy do Instytutu Tony'ego Blaira na rzecz Globalnej Zmiany. Rząd Marin zerwał z polityką neutralności i wprowadził wiosną br. Finlandię do NATO. Dawna liderka SDP nie wyklucza, że w przyszłości wróci do krajowej polityki lub będzie ubiegała się o stanowiska europejskie.