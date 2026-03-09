W skrócie Mężczyzna z włoskiej miejscowości Spresiano po otwarciu paczki z Chin znalazł w niej żywego skorpiona.

Skorpion zaczął się szybko poruszać po pokoju, a odbiorca paczki użył pierwszego przedmiotu pod ręką, by się go pozbyć.

Odbiorca rozważa złożenie oficjalnego zawiadomienia na policji oraz zgłosił reklamację w biurze obsługi klienta.

Dziennik "Corriere della Sera" podał, że kiedy Włoch otworzył szczelnie zamkniętą paczkę, która kilka tygodni podróżowała z Chin, znalazł w środku żywego skorpiona.

- Na początku nie zorientowałem się, że coś jest nie tak. Otworzyłem pudełko, sprawdziłem, że szachownica jest w dobrym stanie i nagle zobaczyłem, że coś się porusza. Od razu zrozumiałem, co to jest. Skorpion na szczęście mnie nie użądlił - dodał miłośnik szachów z miejscowości Spresiano, cytowany przez gazetę.

Skorpion w przesyłce z Chin. "Jestem wstrząśnięty"

Opowiedział, że kiedy kilkucentymetrowy skorpion zaczął szybko poruszać się po jego pokoju, chwycił pierwszy przedmiot w zasięgu ręki, by pozbyć się niebezpiecznego gościa.

- Jestem dalej trochę wstrząśnięty tym, co się stało. Wystarczyło, że otworzyłbym pudełko z drugiej strony i miałbym żywego i prawdopodobnie jadowitego skorpiona w rękach - powiedział młody Włoch.

Odbiorca paczki rozważa możliwość oficjalnego złożenia zawiadomienia na policji i we władzach sanitarnych. Na razie złożył reklamację w biurze obsługi klienta potentata taniej sprzedaży internetowej.

