Niespodzianka w przesyłce z Chin. "Zobaczyłem, że coś się porusza"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Młody mieszkaniec okolic Treviso na północy Włoch, który zamówił szachownicę na taniej chińskiej platformie zakupowej, razem z nią znalazł w otrzymanej paczce także żywego skorpiona. Klient złożył reklamację w firmie. - Jestem dalej trochę wstrząśnięty tym, co się stało - mówił Włoch.

Młody mieszkaniec Włoch zamówił przesyłkę z Chin. W środku znalazł żywego skorpiona
W przesyłce z Chin znaleziono żywego skorpiona (zdj. ilustracyjne)Sebastian Kahnert/picture-alliance/dpa/AP Images / Aleyna Kartal/Anadolu Getty Images

W skrócie

  • Mężczyzna z włoskiej miejscowości Spresiano po otwarciu paczki z Chin znalazł w niej żywego skorpiona.
  • Skorpion zaczął się szybko poruszać po pokoju, a odbiorca paczki użył pierwszego przedmiotu pod ręką, by się go pozbyć.
  • Odbiorca rozważa złożenie oficjalnego zawiadomienia na policji oraz zgłosił reklamację w biurze obsługi klienta.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dziennik "Corriere della Sera" podał, że kiedy Włoch otworzył szczelnie zamkniętą paczkę, która kilka tygodni podróżowała z Chin, znalazł w środku żywego skorpiona.

Zobacz również:

Włochy. Stary bilet lotniczy wyrzucony do niewłaściwego śmietnika
Świat

Wyrzucił śmieci i zapłacił ponad 200 euro. Wszystko przez stary bilet

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    - Na początku nie zorientowałem się, że coś jest nie tak. Otworzyłem pudełko, sprawdziłem, że szachownica jest w dobrym stanie i nagle zobaczyłem, że coś się porusza. Od razu zrozumiałem, co to jest. Skorpion na szczęście mnie nie użądlił - dodał miłośnik szachów z miejscowości Spresiano, cytowany przez gazetę.

    Skorpion w przesyłce z Chin. "Jestem wstrząśnięty"

    Opowiedział, że kiedy kilkucentymetrowy skorpion zaczął szybko poruszać się po jego pokoju, chwycił pierwszy przedmiot w zasięgu ręki, by pozbyć się niebezpiecznego gościa.

    - Jestem dalej trochę wstrząśnięty tym, co się stało. Wystarczyło, że otworzyłbym pudełko z drugiej strony i miałbym żywego i prawdopodobnie jadowitego skorpiona w rękach - powiedział młody Włoch.

    Odbiorca paczki rozważa możliwość oficjalnego złożenia zawiadomienia na policji i we władzach sanitarnych. Na razie złożył reklamację w biurze obsługi klienta potentata taniej sprzedaży internetowej.

    Zobacz również:

    Włochy. Mężczyzna wyrzucił do śmietnika sztabki złota, zdj. ilustracyjne
    Świat

    Kosztowna pomyłka. Mężczyzna wyrzucił sztabki złota do śmietnika

    Marcin Boniecki
    Marcin Boniecki
    "Dla władzy zrobią wszystko". Szef klubu KO o słowach Czarnka nt. BraunaPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze