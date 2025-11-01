W skrócie Ojciec wyrysował dziesiątki serc na plaży w Torre Vado dla swojej córki przebywającej w szpitalu.

Serca stały się symbolem ojcowskiej miłości i przyciągnęły uwagę lokalnych mieszkańców oraz turystów.

Wyjątkowy gest został udokumentowany przez fotografa, by córka mogła je zobaczyć przed operacją.

Ojciec, którego córka przebywa w szpitalu, postanowił zdobyć się na wyjątkowy gest i wyrysować na piasku różnej wielkości serca. Zdarzenie miało miejsce w nocy ze środy na czwartek. Wówczas na plaży Salento w Torre Vado we Włoszech pojawiły się dziesiątki rysunków.

Dziennik "La Stampa" wyjaśnił, że aby zrealizować swój plan, mężczyzna musiał pracować wiele godzin. Ostatecznie symbole pokryły praktycznie całą plażę, aż do linii brzegowej. Zostały narysowane jedno przy drugim, w różnych rozmiarach.

Dziesiątki serc na włoskiej plaży. To symbol ojcowskiej miłości

Jak donosi włoska gazeta "Il Fatto Quotidiano", aby być w stanie pokazać serca córce, mężczyzna skorzystał z usług fotografa, który wykonał kilka zdjęć oraz stworzył parę nagrań wideo. Dziewczyna przebywa w szpitalu, gdzie przejdzie poważną operację oczu.

Serca przykuły zainteresowanie lokalnej ludności oraz turystów. Zdaniem włoskich mediów na plażę specjalnie przybyli także mieszkańcy okolicznych miasteczek, aby móc zobaczyć to na żywo. Widok plaży pokrytej rysunkami był na tyle wyjątkowy, że niektórzy postanowili uwiecznić go przy użyciu dronów.

