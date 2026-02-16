Niesamowite odkrycie w USA. Spoczywa na dnie od dziesiątek lat

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Po niemal 60 latach poszukiwań odnaleziono wrak luksusowego parowca Lac La Belle, który zatonął w XIX wieku podczas gwałtownego sztormu na jeziorze Michigan. Statek spoczywa na dnie od 1872 roku, a jego lokalizacja przez dekady pozostawała jedną z największych zagadek Wielkich Jezior.

Mapa przedstawiająca Jezioro Michigan z zaznaczoną lokalizacją oraz wstawioną fotografią wraku statku zatopionego w jeziorze.
Jezioro Michigan. Niesamowite odkrycie po 60 latach poszukiwań (zdj. ilustracyjne)Google Earth / Tahsin CeylanGetty Images

W skrócie

  • Po niemal 60 latach poszukiwań wrak parowca Lac La Belle został odnaleziony na jeziorze Michigan przez zespół Shipwreck World.
  • Statek zatonął w październiku 1872 roku podczas sztormu, przewożąc 53 osoby i ładunek jęczmienia, mąki oraz wieprzowiny.
  • Według danych University of Wisconsin-Madison na dnie Wielkich Jezior może zalegać od 6 do 10 tysięcy wraków, z których większość nadal nie została odkryta.
CNN informuje o przełomowym odkryciu na wodach Wielkich Jezior. Po niemal 60 latach poszukiwań odnaleziono wrak luksusowego parowca Lac La Belle, który zatonął w XIX wieku podczas gwałtownego sztormu na jeziorze Michigan.

O odkryciu poinformowała grupa Shipwreck World, zajmująca się lokalizowaniem wraków statków na całym świecie. Zespół kierowany przez Paula Ehorna, doświadczonego łowcę wraków z Illinois, namierzył statek w październiku 2022 roku.

Niezwykłe odkrycie na dnie jeziora. "To jak układanie puzzli"

Jak wyjaśnił Ehorn w rozmowie z Associated Press, publiczne ogłoszenie znaleziska opóźniono, ponieważ zespół chciał przygotować trójwymiarowy model wideo wraku. Zła pogoda i inne zobowiązania sprawiły jednak, że nurkowie mogli wrócić na miejsce dopiero latem ubiegłego roku.

    80-letni Ehorn podkreślił, że wrak Lac La Belle próbował odnaleźć od 1965 roku. Przełom nastąpił po otrzymaniu wskazówki od kolegi - poszukiwacza wraków i pisarza Rossa Richardsona.

    Dzięki niemu obszar poszukiwań udało się znacznie zawęzić, a sam statek został wykryty za pomocą sonaru bocznego po zaledwie dwóch godzinach pracy na jeziorze. - To jak układanie puzzli. Czasem brakuje wielu elementów, ale tym razem wszystko złożyło się bardzo szybko - relacjonował Ehorn.

    Historia zatoniętego parowca w jeziorze Michigan ponad 150 lat temu

    Parowiec Lac La Belle został zbudowany w 1864 roku w Cleveland i początkowo kursował między tym miastem a Jeziorem Górnym. Po kolizji na rzece St. Clair w 1866 roku statek zatonął, jednak trzy lata później został podniesiony i odbudowany.

    Do tragicznego rejsu doszło w nocy z 13 na 14 października 1872 roku. Jednostka wypłynęła z Milwaukee do Grand Haven z 53 osobami na pokładzie oraz ładunkiem jęczmienia, mąki, wieprzowiny.

      Po dwóch godzinach żeglugi podczas silnego sztormu statek zaczął nabierać wody. Kapitan próbował zawrócić, jednak wysokie fale zgasiły kotły. O świcie zarządzono ewakuację - Lac La Belle zatonął rufą do przodu.

      Jedna z łodzi ratunkowych przewróciła się w drodze do brzegu, w wyniku czego zginęło osiem osób. Pozostałym rozbitkom udało się dotrzeć na ląd wzdłuż wybrzeża Wisconsin.

      Według Ehorna zewnętrzna część wraku jest obecnie pokryta inwazyjnymi małżami quagga, a górne kabiny uległy zniszczeniu. Kadłub pozostaje jednak w dobrym stanie, a dębowe elementy wnętrza zachowały się wyjątkowo dobrze.

      Dane University of Wisconsin-Madison wskazują, że w Wielkich Jeziorach może spoczywać od 6 do nawet 10 tysięcy wraków, z czego większość wciąż czeka na odkrycie.

      Dla Ehorna Lac La Belle jest 15 odnalezionym wrakiem. - To kolejny punkt do odhaczenia. Teraz czas na następny, choć jest coraz trudniej, bo te łatwiejsze zostały już znalezione - podsumował.

      Źródła: CNN, CBS News

