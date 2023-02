Stewardessa Chloe Harrison pracowała podczas dwugodzinnego lotu z Manchesteru do Barcelony 15 lutego. Samolot wystartował około godz. 18. Na pokładzie znajdowali się kibice piłki nożnej, którzy byli pod wpływem alkoholu i którzy zaczęli uprzykrzać kobiecie lot.

Kibice zaczęli skandować imię stewardesy. Członek personelu twierdzi, że pod adresem kobiety padały słowa "pokaż piersi". Śpiewali również "kochamy cię, Chloe", a nawet "jeśli kochasz Chloe, ściągnij buty". Z kolei w stronę innej stewardesy padały okrzyki, że "Chloe sprawia, że tamta wygląda okropnie".

Bezczelne zachowanie kibiców podczas lotu. Nieprzyzwoite uwagi w stronę stewardessy

Jak podaje "The Sun", kobieta zaznacza, ze przez większość lotu była "niewzruszona" całą sytuacją. Na TikToku opublikowała film - ten jednak nie jest już dostępny - na którym widać i słychać było zachowanie kibiców.

Stewardesa mówi, że kiedy zjawiła się w pracy przed tym lotem, kierownik pokładowy przekazał jej, że wśród pasażerów jest kilku fanów piłki nożnej, ale wszystko powinno być w porządku. - Poszłam na tył samolotu i zobaczyłam, że na pokładzie było pełno mężczyzn i trzy kobiety - relacjonuje Chloe.

W czasie, kiedy przeprowadzała demonstrację zasad bezpieczeństwa, niektórzy mężczyźni zaczęli śpiewać "pieśni o piłce". Kiedy w trakcie trwania lotu przechodziła między alejkami z workiem na śmieci zauważyła, że wszystkie oczy zwrócone są w jej stronę. Jedna z kobiet zwróciła się do niej i powiedziała: "chcesz się zwinąć w kłębek, prawda?", a po chwili dołączyła do mężczyzn, którzy krzyczeli, że "kochają Chloe".

Stewardessa zastanawiała się, skąd pasażerowie znają jej imię, ale stwierdziła, że prawdopodobnie podano je na początku lotu, podczas komunikatu. Kibice pili coraz więcej, a ich okrzyki i pieśni stawały się głośniejsze. Kiedy jeden z członków załogi oznajmił, że zgaszono światła, ponieważ będą podchodzić do lądowania, mężczyźni zaczęli śpiewać "jeśli kochasz Chloe, zgaś światła".

Podczas opuszczania pokładu przez kibiców, kilku z nich rzuciło w stronę kobiety, żeby "poszła z nimi do toalety".

Stewardessa stwierdza, że było to "nieszkodliwe" zachowanie

W mediach społecznościowych zaczęły się pojawiać komentarze, które wskazywały na zachowanie mężczyzn było nieodpowiednie. Jednak Chloe stwierdziła, że jej to nie przeszkadzało, była to głównie "nieszkodliwa" zabawa, która "sprawiała, że jej dzień płynął szybciej" - podaje "The Sun".

Kobieta zaczęła pracę stewardessy pod koniec 2022 roki i niedługo przed tym lotem powiedziała przyjacielowi, że "nie może się doczekać lotów, kiedy ludzie wracający z wakacji będą śpiewać i tańczyć".

Film opublikowany na TikToku przyciągnął uwagę użytkowników, którzy chwalili postawę kobiety. Stwierdzali, że należy się jej podwyżka, inni dodali, że doceniają to, że się śmiała i nie traktowała tego zbyt poważnie.