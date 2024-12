"Nieproporcjonalne użycie siły". Stanowczy apel do gruzińskich władz

Państwa apelują do gruzińskich władz. "Niezwłoczne uwolnienie"

Ministrowie wezwali partię Gruzińskie Marzenie do deeskalacji napięć i nawiązania "pluralistycznego dialogu" ze wszystkimi siłami politycznymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego. Przypomnieli również, że to właśnie działania Gruzińskiego Marzenia od początku 2024 r. doprowadziły do faktycznego zatrzymania procesu przystąpienia do UE, co z kolei doprowadziło do obniżenia rangi naszych stosunków z Gruzją.