W skrócie Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała, że siniak na dłoni Donalda Trumpa powstał podczas podpisywania dokumentów w Davos, gdy prezydent uderzył dłonią w róg stołu.

Członek administracji powiązał powstawanie siniaków u Trumpa z przyjmowaniem aspiryny w wyższej niż zalecana dawce, o czym sam prezydent mówił w jednym z wywiadów.

Biały Dom ujawnił, że Donald Trump cierpi na niewydolność żylną nóg, a lekarze zwracali uwagę na ryzyko zdrowotne związane z codziennym stosowaniem aspiryny.

Wypowiedź rzeczniczki Białego Domu Karoline Leavitt to reakcja na spekulacje dotyczące dużej, ciemnej plamy na lewej dłoni prezydenta widocznej podczas podpisywania przez niego karty Rady Pokoju w Davos.

- Podczas dzisiejszego (czwartkowego - red.) wydarzenia Rady Pokoju w Davos prezydent Trump uderzył dłonią w róg stołu, przy którym podpisywał dokumenty, powodując siniaka - powiedziała Leavitt w oświadczeniu dla telewizji CBS.

Inny przedstawiciel administracji Donalda Trumpa miał natomiast zwrócić uwagę na codzienne zażywanie przez republikanina aspiryny w dawce większej, niż zalecanej. To również ma się przyczyniać do powstawania siniaków.

USA. Niepokojący wygląd dłoni Donalda Trumpa

Siniaki i plastry na dłoniach prezydenta USA były wielokrotnie zauważane przez media i opinię publiczną, co rodziło spekulacje na temat stanu zdrowia 79-letniego amerykańskiego przywódcy.

Karoline Leavitt tłumaczyła wcześniej, że stan dłoni Donalda Trumpa jest wynikiem wielokrotnych uścisków. Później siniaki ponownie uzasadniane były przyjmowaniem przez niego aspiryny.

Przypomnijmy, iż prezydent Stanów Zjednoczonych w rozmowie z "The Wall Street Journal" informował, że lekarze wielokrotnie zachęcali go do obniżenia obecnej dawki leku. Trump miał jednak odmówić.

- Mówią, że aspiryna dobrze rozrzedza krew, a ja nie chcę, żeby gęsta krew płynęła mi przez serce - mówił przywódca.

Donald Trump cierpi na niewydolność żylną nóg

Słowa Donalda Trumpa były przyjmowane przez lekarzy ze sporym niepokojem. To ze względu na fakt, że - jak zaznaczyła stacja CBS - codzienne stosowanie aspiryny zaleca się jedynie pacjentom wysokiego ryzyka. Nie jest ona bowiem uważana za bezpieczną metodę zapobiegania chorobom serca.

- Może to być szkodliwe dla zdrowia, ponieważ zwiększa ryzyko krwawienia - mówiła w rozmowie z CBS kardiolog Rita Butler.

Przypomnijmy, że wypowiedzi Donalda Trumpa na temat chęci posiadania "miłej i rzadkiej krwi" są wynikiem schorzenia, na które cierpi. Biały Dom ujawnił bowiem, że prezydent USA zmaga się z niewydolnością żylną nóg.

