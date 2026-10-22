Niepokojący sygnał z Pjongjangu. Korea Południowa wzywa do rozmów

Patryk Idziak

Oprac.: Patryk Idziak

Seul wzywa Koreę Północną do omówienia działań mających złagodzić napięcia i zapobiec starciom. Wcześniej siostra północnokoreańskiego przywódcy Kim Jo Dzong ogłosiła postawienie w stan gotowości "nowych środków reagowania" oraz głośników propagandowych wzdłuż granicy.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Wieża strażnicza i głośnik propagandowy na posterunku z flagą Nepalu w Korei Północnej, w otoczeniu zieleni.
Wieża strażnicza w Korei Północnej, obok głośnik propagandowyJUNG YEON-JEAFP

W skrócie

  • Władze Korei Południowej wezwały Koreę Północną do rozmów w celu zmniejszenia napięć i zapobiegnięcia incydentom na granicy.
  • Siostra przywódcy Korei Północnej zapowiedziała gotowość środków reagowania i rozmieszczenie głośników propagandowych przy granicy.
  • Według ekspertów działania i komunikaty Korei Północnej mają na celu wywarcie presji na Koreę Południową bez natychmiastowego eskalowania konfliktu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Korea Południowa chce załagodzić sytuację po tym, jak reżim w Pjongjangu ogłosił, że nie będzie już dążyć do dialogu z sąsiednim państwem. Korea Północna wprost określa władze w Seulu jako "wrogie".

Południowokoreańskie Ministerstwo Obrony zaapelowało, by niezwłocznie omówić działania mające na celu złagodzenie napięć na granicy - podała agencja Reutera.

Korea Północna grozi interwencją militarną na granicy

Kim Jo Dzong, wpływowa siostra przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una, informowała, że na granicy zostaną postawione w stan gotowości "środki odstraszania".

- Nasze nowe środki reagowania zostaną wprowadzone w stan gotowości bojowej na całej południowej granicy, a głośniki (z przekazem propagandowym - red.) skierowane w stronę Republiki Korei będą gotowe do działania już za kilka dni - cytuje jej słowa agencja KCNA.

Jak przekonywała Kim Jo Dzong, umocnienie Wojskowej Linii Demarkacyjnej (MDL) docelowo obniży ryzyko incydentów zbrojnych. Przestrzegła jednak władze w Seulu, że jakikolwiek "błąd wynikający z brawury" spotka się z natychmiastowym odwetem i "bezwzględną eliminacją" sił przeciwnika.

Zobacz również:

Nagłówki światowych mediów o stanie zdrowia Kim Dzong Una
Świat

Kim Dzong Un nie żyje? Weryfikujemy plotkę, która obiegła świat

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

Kolejne napięcia na Półwyspie Koreańskim

Napięcie między państwami koreańskimi narasta od września, gdy w wyniku eksplozji miny w dzielącej Koree Strefie Zdemilitaryzowanej (DMZ) rannych zostało trzech południowokoreańskich żołnierzy. Śledztwo armii Korei Południowej i Dowództwa ONZ (UNC) wykazało, że ładunki podłożyli wojskowi z Północy.Pjongjang odrzucił te ustalenia jako sfałszowane.

Odnosząc się do reakcji Pjongjangu poseł południowokoreańskiej Partii Demokratycznej Kim Bjung Dzu zarzucił w środę w mediach społecznościowych reżimowi północnokoreańskiemu "bezczelne i bezwstydne" odwracanie ról, w którym winny oskarża poszkodowanego, i zażądał przeprosin.

Kim Jo Dzong bezpośrednio odniosła się w komunikacie do wpisu posła, stwierdzając, że nigdy wcześniej nie spotkała "tak głupiej i żałosnej" osoby i zaapelowała, aby "przestał bełkotać i natychmiast zamknął usta".

Zobacz również:

Narasta spór między Ukrainą a Koreą Południową. Seul z nową decyzją
Świat

Zełenski zdradził zbyt wiele, Kijów i Seul idą na zwarcie. "Wycofujemy"

Karolina Głodowska
Karolina Głodowska

Ekspert uspokaja: Próba presji na Koreę Południową

Agencja Yonhap zwraca uwagę, że komunikaty i ostrzeżenia Kim Jo Dzong, która od początku tygodnia zapowiada rozmieszczenie "dodatkowych środków taktycznych" i uruchomienie głośników na granicy, nie zostały opublikowane w mediach drukowanych skierowanych do obywateli Korei Północnej, jak np. "Rodong Sinmun".

Zdaniem prof. Jang Mu Dzina z Uniwersytetu Studiów Północnokoreańskich chodzi o uniknięcie wywołania paniki i niepokoju wśród żołnierzy oraz ich rodzin. Analitycy zwracają uwagę, że sformułowanie o "stanie gotowości" głośników - zamiast ich natychmiastowego włączenia - wskazuje na próbę presji i zarządzania sytuacją przy jednoczesnym unikaniu bezpośredniego starcia zbrojnego.

Oba państwa koreańskie formalnie pozostają w stanie wojny, ponieważ konfliktu zbrojnego z lat 1950-53 nie zakończył traktat pokojowy, ale rozejm. Pjongjang zintensyfikował zaminowywanie DMZ w celu trwałego odcięcia granicy od początku 2024 roku, kiedy północnokoreański lider uznał Koreę Południową za "głównego wroga" swojego państwa.

Zobacz również:

Aleksandar Vuczić ostrzega przed III wojną światową
Świat

"Wojna światowa jest nieunikniona". Przywódca ostrzega, ponura prognoza

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak


Gorąco na ulicach Paryża. Zatrzymano setki osóbAFP
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze