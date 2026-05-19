W skrócie Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło przeprowadzenie ćwiczeń z użyciem broni nuklearnej w dniach 19-21 maja, a rozpoczęcie podobnych manewrów potwierdziła Białoruś.

W ćwiczeniach bierze udział ponad 64 tysiące żołnierzy, 7,8 tysiąca jednostek sprzętu wojskowego, wraz z wyrzutniami rakiet, samolotami dalekiego zasięgu, oraz siłami morskimi.

Rosyjscy i białoruscy żołnierze wspólnie trenują procedury użycia arsenału nuklearnego, w tym próbne odpalenia rakiet i dostarczanie amunicji jądrowej.

Jak podkreśla resort, manewry mają zweryfikować przygotowanie kadry dowódczej i operacyjnej, podnieść ich kwalifikacje, a także dopracować mechanizmy zarządzania i współdziałania podczas realizacji zadań bojowych.

Na poligony wyjechało przeszło 200 wyrzutni rakiet, a w powietrze poderwano blisko 140 samolotów dalekiego zasięgu. Do akcji skierowano również siły morskie: 73 okręty nawodne oraz 13 podwodnych, z czego osiem to jednostki o charakterze strategicznym.

W ćwiczeniach wezmą udział kluczowe formacje takie jak Wojska Rakietowe Przeznaczenia Strategicznego, Flota Północna i Flota Oceanu Spokojnego, a także dowództwo Lotnictwa Dalekiego Zasięgu oraz jednostki z Leningradzkiego i Centralnego Okręgu Wojskowego.

Rosyjskie ćwiczenia sił nuklearnych. Do operacji dołączy Białoruś

Z oficjalnego komunikatu wynika również, że rosyjscy i białoruscy żołnierze będą wspólnie trenować procedury użycia arsenału nuklearnego, który Moskwa rozmieściła na Białorusi.

W trakcie trzydniowych ćwiczeń na wyznaczonych poligonach na terenie całej Rosji dojdzie do próbnych odpaleń rakiet balistycznych oraz manewrujących.

W poniedziałek ćwiczenia z wykorzystywania broni nuklearnej rozpoczęła Białoruś. Według komunikatu resortu obrony w Mińsku w toku szkolenia planowane jest dopracowanie kwestii dostarczania amunicji jądrowej oraz przygotowania jej do użycia we współdziałaniu ze stroną rosyjską.

"Głównym celem tego przedsięwzięcia będzie sprawdzenie gotowości do wykonywania zadań bojowych z rejonów nieprzygotowanych na całym terytorium Republiki Białorusi" - podano.

"Główny nacisk zostanie położony na wypracowanie kwestii skrytości działania, przemieszczania się na znaczne odległości oraz prowadzenia obliczeń w celu użycia sił i środków" - podkreślono.

Źródło: RIA Nowosti

