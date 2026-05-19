Niepokojący ruch Rosji. Ruszyły wielkie ćwiczenia nuklearne
"W dniach 19-21 maja Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej odbędą ćwiczenia z wykorzystywania broni nuklearnej w przypadku zagrożenia agresją" - poinformował tamtejszy resort obrony. Do działań zmobilizowano 64 tys. żołnierzy i tysiące sztuk sprzętu wojskowego. Wiadomo, że Moskwa może liczyć na pomoc białoruskiego sojusznika.
W skrócie
- Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło przeprowadzenie ćwiczeń z użyciem broni nuklearnej w dniach 19-21 maja, a rozpoczęcie podobnych manewrów potwierdziła Białoruś.
- W ćwiczeniach bierze udział ponad 64 tysiące żołnierzy, 7,8 tysiąca jednostek sprzętu wojskowego, wraz z wyrzutniami rakiet, samolotami dalekiego zasięgu, oraz siłami morskimi.
- Rosyjscy i białoruscy żołnierze wspólnie trenują procedury użycia arsenału nuklearnego, w tym próbne odpalenia rakiet i dostarczanie amunicji jądrowej.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Jak podkreśla resort, manewry mają zweryfikować przygotowanie kadry dowódczej i operacyjnej, podnieść ich kwalifikacje, a także dopracować mechanizmy zarządzania i współdziałania podczas realizacji zadań bojowych.
W manewrach bierze udział ponad 64 tys. żołnierzy oraz 7,8 tys. jednostek sprzętu wojskowego.
Na poligony wyjechało przeszło 200 wyrzutni rakiet, a w powietrze poderwano blisko 140 samolotów dalekiego zasięgu. Do akcji skierowano również siły morskie: 73 okręty nawodne oraz 13 podwodnych, z czego osiem to jednostki o charakterze strategicznym.
W ćwiczeniach wezmą udział kluczowe formacje takie jak Wojska Rakietowe Przeznaczenia Strategicznego, Flota Północna i Flota Oceanu Spokojnego, a także dowództwo Lotnictwa Dalekiego Zasięgu oraz jednostki z Leningradzkiego i Centralnego Okręgu Wojskowego.
Rosyjskie ćwiczenia sił nuklearnych. Do operacji dołączy Białoruś
Z oficjalnego komunikatu wynika również, że rosyjscy i białoruscy żołnierze będą wspólnie trenować procedury użycia arsenału nuklearnego, który Moskwa rozmieściła na Białorusi.
W trakcie trzydniowych ćwiczeń na wyznaczonych poligonach na terenie całej Rosji dojdzie do próbnych odpaleń rakiet balistycznych oraz manewrujących.
W poniedziałek ćwiczenia z wykorzystywania broni nuklearnej rozpoczęła Białoruś. Według komunikatu resortu obrony w Mińsku w toku szkolenia planowane jest dopracowanie kwestii dostarczania amunicji jądrowej oraz przygotowania jej do użycia we współdziałaniu ze stroną rosyjską.
"Głównym celem tego przedsięwzięcia będzie sprawdzenie gotowości do wykonywania zadań bojowych z rejonów nieprzygotowanych na całym terytorium Republiki Białorusi" - podano.
"Główny nacisk zostanie położony na wypracowanie kwestii skrytości działania, przemieszczania się na znaczne odległości oraz prowadzenia obliczeń w celu użycia sił i środków" - podkreślono.
Źródło: RIA Nowosti