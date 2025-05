Bazy te są położone ok. 115 km od granicy z Norwegią przy Kirkenes oraz ok. 200 km od fińskiej Laponii - pisze portal "Verkkouutiset".

Podobnie, żeby chronić przed dronami swoje bombowce strategiczne Tu-92, Rosja przerzuciła je do Oleniogorska (ok. 150 km od fińskiej granicy). W bazie w Monczegorsku nie zaobserwowano znaczących zmian od czasu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę, a kolejna duża aktywna baza wojskowa znajduje się ok. 700 km na południe w Pietrozawodsku, nad jeziorem Onega (ok. 175 km od fińskiej granicy) oraz w Kamience w obwodzie leningradzkim (ok. 60 km od fińskiej granicy).