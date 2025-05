Jak stwierdził, wtorkowy incydent, kiedy to rosyjski myśliwiec eskortował tankowiec Jaguar, uniemożliwiając władzom estońskim przeprowadzenie inspekcji, udowadnia, że Kreml jest gotów użyć siły wojskowej również do ochrony statków cywilnych .

Według litewskiego ministra większość tankowców wchodzących w skład rosyjskiej "floty cieni" nie posiada odpowiedniej rejestracji, ubezpieczenia ani wykwalifikowanych załóg, co stanowi poważne zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i infrastruktury morskiej.

- Jeśli prawo międzynarodowe pozwala nam działać, musimy je jasno określić i stosować. Niepewność tylko zachęca przestępców do odważniejszego zachowania - tłumaczył Budrys.

Jak wskazał, "musimy nie tylko rozszerzyć listę statków objętych sankcjami , ale także ujednolicić stosowanie sankcji między UE, USA i Wielką Brytanią". - Obecnie mniej niż połowa statków objętych sankcjami jest nimi objęta przez wszystkie trzy jurysdykcje. To słaby punkt wykorzystywany przez Rosję - wyjaśniał na konferencji.

Załoga statku przewożącego rosyjską ropę nie posłuchała jednak rozkazu i opuścił estońską strefę ekonomiczną. Tankowiec zmierzał do portu Primorsk i deklarował Gabon jako państwo, do którego przynależy bandera. Rosja wysłała myśliwiec Su-35 do "osłony" statku, naruszając przy tym przestrzeń Estonii i NATO.