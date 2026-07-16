Niepokojące doniesienia z USA. Media: Wojna może wybuchnąć znacznie bliżej

W skrócie Według CBS News amerykańskie wojsko rozważa potencjalne działania zbrojne przeciwko Kubie, ale ich realizacja mogłaby osłabić armię USA zaangażowaną już w konflikt z Iranem.

Media informują, że atak na Kubę nie jest brany pod uwagę, dopóki trwają działania USA wobec Iranu, a Hawana według doniesień rozpoczęła wzmacnianie swojego uzbrojenia.

CBS News podało, że Kuba nabyła drony szturmowe nieznanego pochodzenia, co budzi obawy amerykańskiego Pentagonu dotyczące ewentualnego ich użycia.

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Według CBS News amerykańscy stratedzy w ostatnich tygodniach rozważali szereg działań przeciwko Kubie, w tym również te skrajne, jak zbrojna agresja. Wysocy rangą urzędnicy Pentagonu mają bacznie śledzić sytuację karaibskiej wyspy.

Jeden ze scenariuszy zakłada, że atak przeprowadziliby żołnierze 101. Dywizji Powietrznodesantowej - jednostki szkolonej specjalnie do takich zadań. Choć plan wydaje się realny, jednocześnie jest niebezpieczny dla Stanów Zjednoczonych.

Kuba może stać się celem USA. Media: Rozważany atak

"Każda operacja przeciwko Kubie postawiłaby Pentagon przed poważnym problemem, ponieważ znaczna część uwagi amerykańskiego wojska i niektóre z jego najcenniejszych zdolności ofensywnych są już zaangażowane gdzie indziej" - zauważa CBS News.

USA skupiają się obecnie na Iranie, dlatego wobec Kuby deklarują pokojowe zamiary. Sekretarz stanu Marco Rubio w ostatnich wywiadach na temat wyspy podkreślał, że Waszyngton domaga się zmiany rządu w Hawanie oraz reform gospodarczych, jednak rozumie, iż jest to proces długotrwały.

Źródła CBS News twierdzą, że atak na Kubę nie nastąpi, dopóki konflikt USA z Iranem eskaluje. Tymczasem pojawiają się informacje, że Hawana zapobiegawczo rozpoczęła dodatkowe zbrojenia.

Drony szturmowe w siłach zbrojnych Kuby. Obawy Waszyngtonu

Jak informowało wcześniej CBS News, Kuba pozyskała drony szturmowe o nieznanym pochodzeniu. Nie wiadomo, czy to jedyna broń, jaką zdecydowano się zakupić w czasie, gdy rośnie zagrożenie interwencją ze strony Stanów Zjednoczonych.

Szef Pentagonu Pete Hegseth podczas wizyty w bazie marynarki wojennej w Guantanamo Bay przyznał, że istnieje ryzyko wykorzystania tych dronów przez Kubę przeciwko Amerykanom.

- Byłoby nierozsądne, gdyby rząd Kuby próbował zdobyć lub uzyskać dostęp do rodzajów broni, która mogłaby dotrzeć do tej bazy lub amerykańskiej ojczyzny. Prowokowaliby do konfrontacji, której nie tylko nie chcą, ale też nie byliby w stanie znieść - powiedział.

Źródła: CBS News, Reuters





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