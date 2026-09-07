Niepokojące doniesienia z Niemiec. "Znaleziono dziewięć kolejnych ładunków"

Niemiecka prokuratura poinformowała, że w ramach śledztwa w sprawie ataków na sieć energetyczną znaleziono łącznie 21 ładunków wybuchowych - przekazała agencja Reutera.

Według ustaleń śledczych kolejne dziewięć ładunków odkryto w pobliżu linii wysokiego napięcia na południe od stacji elektrycznej Graustein.

"Wszystkie ładunki zostały rozbrojone" - podała prokuratura w swoim oświadczeniu.

Niemcy: Znaleziono kolejne ładunki wybuchowe. Obława na podejrzanego

W pobliżu stacji elektroenergetycznej Dormagen na zachodzie Niemiec, mieście położonym między Kolonią a Düsseldorfem w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, znaleziono w czwartek podejrzane przedmioty. Według policji były one bardzo podobne do urządzeń wyrzutowych, za pomocą których nieznani sprawcy wywołali zwarcie na liniach wysokiego napięcia w Bergheim, paraliżując kilka bloków elektrowni.

Policja zakłada, że w Dormagen chodzi o kolejną próbę sabotażu. Śledczy poinformowali też, że mają list, w którym do czynu przyznał się mężczyzna z miejscowości Gevelsberg, położonej w tym samym landzie. Poza incydentami w Bergheim i Dormagen autor listu wspomniał też o ataku przy stacji elektroenergetycznej w Weisweiler pod Akwizgranem, przy granicy z Belgią i Holandią - przekazano. Z tego powodu w piątek rano policja przeszukała teren w pobliżu tamtejszej elektrowni węglowej.

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