Niepokojące dane z USA. Nie wykluczają użycia siły, mają broń

Miliony Amerykanów zgadzają się na użycie przemocy politycznej - informuje kanadyjska telewizja CBC. Jak podają media różnią się tylko ich pobudki. 26 mln z nich uważa za uzasadnione użycie siły, by nie dopuścić do powrotu Trumpa do Białego Domu. Z kolei 18 mln popiera użycie przemocy, by były prezydent wrócił na stanowisko. Ponad 17 mln zwolenników obu radykalnych rozwiązań posiada broń.