Korea Północna zatrzymała reaktor jądrowy w swoim głównym ośrodku badań nuklearnych w Jongbjon. Południowokoreańskie media, powołując się na źródła rządowe w Seulu, przewidują, że prawdopodobnie ma to na celu wydobycie wzbogaconego plutonu. Może zostać on wykorzystany do produkcji broni jądrowej dzięki powtórnemu przetworzeniu zużytych prętów paliwowych.