W skrócie Dwa trzęsienia ziemi o magnitudzie 4,1 i 4,0 wystąpiły w czwartek niedaleko Lizbony.

Portugalskie służby poinformowały, że nie odnotowano większych zniszczeń ani ofiar.

Władze miast w regionie pozostają w gotowości ze względu na aktywność sejsmiczną.

Portugalski Instytut Morski i Atmosferyczny (IPMA) przekazał, że trzęsienie ziemi, do którego doszło około 45 km na północ od Lizbony "według dostępnych dotychczas informacji nie spowodowało żadnych strat osobistych ani materialnych".

Epicentrum pierwszego trzęsienia znajdowało się w pobliżu miejscowości Vila Franca de Xira, a drugiego w okolicach Alenquer. Oba miasta dzieli od Lizbony około 40 km.

Lizbona. Dwa trzęsienia ziemi w ciągu kilku minut. Służby w gotowości

Jak zaznacza Reuters, południowy region Lizbony leży w strefie aktywnej sejsmicznie, dlatego wstrząsy o niewielkiej magnitudzie nie są tam niczym nadzwyczajnym. Nie wyrządzają one również poważniejszych szkód.

W ostatnim czasie aktywność sejsmiczna była tam jednak stosunkowo niska. Stolica Portugalii, ze względu na masywne trzęsienia ziemi, do których kilkukrotnie dochodziło w przeszłości, jest w tej kwestii szczególnie wyczulona.

Według ekspertów trzęsienie ziemi o magnitudzie 4, do którego doszło w okolicach stolicy, uwalnia na tyle energii, że jest ono odczuwalne przez ludzi. Rzadko jest jednak w stanie doprowadzić do większych zniszczeń.

Władze gminy Mafra, Lizbona, Sintra, Cascais i okolic pozostają jednak w stanie gotowości, aby wykryć wszelkie potencjalne zagrożenia dla mieszkańców.

Historia sejsmiczna Lizbony. Trzęsienia ziemi spowodowały niewyobrażalne straty

Ostatnie silne trzęsienie ziemi nawiedziło obszar Lizbony w sierpniu 2025 roku. Wówczas osiągnęło ono magnitudę 5,3, chociaż jego epicentrum znajdowało się u wybrzeży Oceanu Atlantyckiego.

Było to najsilniejsze tego typu zjawisko od 1969 roku, gdy trzęsienie o magnitudzie 7,9 doprowadziło do śmierci co najmniej 13 osób.

Najbardziej destrukcyjne trzęsienie ziemi wystąpiło w Portugalii 1 listopada 1755 roku. Następujące po nim tsunami zdewastowało Lizbonę i do dziś uznawane jest za jedno z najtragiczniejszych w skutkach wydarzeń sejsmicznych w historii Europy. Według szacunków pochłonęło ono od 30 do 40 tys. ofiar.

Źródło: Reuters

