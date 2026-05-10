Nieoficjalnie: Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych

W skrócie Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, po wcześniejszym pobycie na Węgrzech od końca 2025 roku.

Nie udostępniono szczegółów dotyczących okoliczności wyjazdu Ziobry do USA ani nie potwierdzono wyjazdu Marcina Romanowskiego.

Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, a ewentualna ekstradycja polityka ze Stanów Zjednoczonych do Polski może być utrudniona ze względu na potencjalną ocenę charakteru zarzutów przez władze USA.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Telewizja Republika nie podała dodatkowych informacji na temat okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo też na ten moment, czy podobną drogę wybrał Marcin Romanowski.

Wyjazd byłego ministra sprawiedliwości do USA był sugerowany w ostatnich dniach przez internautów, którzy dopatrzyli się na profilu Ziobry w serwisie X zmiany lokalizacji kont na Stany Zjednoczone. Ta jednak nie przesądza o rzeczywistej lokalizacji użytkownika. Właściciele kont mogą korzystać z systemu VPN, wówczas pokazywana lokalizacja może dotyczyć serwera sieci.

Nieoficjalnie: Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych

W sobotę rząd Petera Magyara objął oficjalnie władzę na Węgrzech. Nowy premier kilkukrotnie podkreślał, że jednym z jego pierwszych kroków będą działania celem ekstradycji do Polski Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. - Węgry nie będą przyjmować poszukiwanych międzynarodowych przestępców - mówił.

Pytany przez Cypriana Jopka w Polsat News w połowie kwietnia o słowa Magyara, Ziobro wskazywał, że premier będzie musiał wcześniej z dokumentami, które "są podstawą podjęcia decyzji azylowej, która będzie następnie kontrolowana przez węgierski sąd".

Rozwiń

Zapytany, czy pozostanie na Węgrzech mimo porażki Orbana stwierdził, że "czas pokaże". - Mam podstawy sądzić, że system węgierski jest na tyle odporny politycznie, że będzie podejmował decyzje w oparciu o fakty merytoryczne, które są bardzo mało optymistyczne dla Donalda Tuska i jego wniosku - mówił.

Wskazał jednak, że jeśli stanie się inaczej, będzie musiał rozważyć możliwość wyjazdu z Budapesztu. Gdy dziennikarz pytał go o potencjalny wyjazd do Stanów Zjednoczonych, Ziobro z uśmiechem na twarzy ironizował, że tuż za jego plecami czeka na niego samolot.

- Rozumiem, że pan ten temat drąży, bo wczoraj do mnie dzwoniono z informacją, że właśnie wylatuję do Stanów Zjednoczonych (...) Więc potwierdzam, widzicie państwo, lecę - tutaj za mną Boeing, do którego będziemy z panem redaktorem wsiadać i na żywo będziemy robić relację. Wybieram Nowy Jork, czy Waszyngton? Jeszcze Chicago jest! A nie, z Węgier to do Filadelfii się lata, tylko że lot jest bodaj od 26 maja, ktoś mi mówił - powiedział minister sprawiedliwości.

Sprawa Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce postawić Ziobrze zarzuty

Wobec Zbigniewa Ziobry sformułowano zarzuty w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura chce, by usłyszał zarzuty m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, czy wykorzystywania stanowiska do działań o charakterze przestępczym.

Zdaniem śledczych, były minister miał popełnić 26 przestępstw, w tym wydawać polecenia podwładnym, by zapewnili konkretnym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Na początku stycznia pojawiły się informacje, że Zbigniew Ziobro otrzymał od ówczesnych władz Węgier ochronę międzynarodową. Za politykiem wydano list gończy oraz skierowano wniosek o ENA.

Polska i USA od 1996 r. związane są traktatem ekstradycyjnym. W praktyce, jeśli były minister faktycznie wyjechał do Stanów Zjednoczonych, postawienie go przed polskim wymiarem sprawiedliwości może nie być jednak proste.

Jeśli władze USA oceniłyby, że zarzuty kierowane pod adresem Ziobry mają charakter polityczny, zwalnia je to z konieczności wydania stronie polskiej poszukiwanego.

"Zachowuje się jak jakiś troll". Polityk PiS wprost o Tusku Polsat News Polsat News