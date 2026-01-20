W skrócie NATO ograniczyło wymianę informacji wywiadowczych ze Stanami Zjednoczonymi - podał serwis The i Paper.

Przyczyną są zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące przejęcia Grenlandii, także z użyciem siły.

Stosunki bezpieczeństwa między USA i Wielką Brytanią są według źródeł na najniższym poziomie od lat 50. XX wieku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według źródeł The i Paper służby wywiadowcze państw NATO wstrzymały przekazywanie zdobytych informacji Amerykanom. To odpowiedź na zapewnienia Donalda Trumpa, że drogą pokojową, a jeśli ta zawiedzie, to zbrojną, jest gotowy przejąć Grenlandię.

"NATO od 20 lat mówi Danii, że 'trzeba usunąć rosyjskie zagrożenie z Grenlandii. Dania nie była w stanie nic z tym zrobić. Teraz nadszedł czas i zostanie to zrobione" - napisał w poniedziałek Trump w Truth Social.

"Źródła po obu stronach Atlantyku ostrzegają, że stosunki bezpieczeństwa między USA i Wielką Brytanią są na najniższym poziomie od lat 50. XX wieku, co zagraża bezpieczeństwu Europy" - podał serwis The i Paper.

- Wywołuje to napięcie i brak zaufania między europejskimi i amerykańskimi kolegami w NATO. Amerykańscy koledzy podchodzą do mnie i przepraszają, jeden przeprosił w imieniu całego narodu - powiedział serwisowi wysoko postawiony natowski dygnitarz.

Wymiana wywiadowcza państw NATO z USA nieformalnie wstrzymana. "Wbili nam nóż w plecy"

Wywiadowcy oddelegowani do jednostek NATO zauważają, że rozmowy "nie są już prowadzone wprost" w obawie przed tym, że przekazane informacje mogą zostać wykorzystane przez Amerykanów do siłowego przejęcia Grenlandii.

- Kiedyś chodziliśmy razem na piwo, ale teraz jest naprawdę dziwnie. Walczyłem w Iraku i Afganistanie ramię w ramię z Amerykanami. To bardzo dezorganizujące, w sposób, o jakim nigdy wcześniej nie myślałem, to jest tak nierealne i zaskakujące... - mówi jedno ze źródeł.

Wśród funkcjonariuszy wywiadu pracujących w obszarze współpracy między agencjami panować ma przekonanie, że Amerykanie "wbili sojusznikom nóż w plecy".

Spór wokół Grenlandii. Największy kryzys w relacjach USA-NATO od 1956 r.

Premier Wielkiej Brytanii zapewnia, że zależy mu na dalszej współpracy z USA, nazywając relacje amerykańsko-brytyjskie "najbliższym związkiem pomiędzy dwoma państwami na świecie".

- Zapewnia nam bezpieczeństwo w sposób, którego nie mogę opisać - powiedział w poniedziałek Keir Starmer.

W ocenie ekspertów bieżące ochłodzenie relacji z Amerykanami jest największe od czasów kryzysu sueskiego w 1956 r.

- Twierdzenia o wyjątkowości należy zawsze traktować z dystansem, ale jest to z pewnością największa próba dla relacji wywiadowczych Wielkiej Brytanii i USA - skomentował słowa Keira Starmera prof. Rory Cormac z University of Nottingham.

Źródło: The i Paper

"Gość Wydarzeń". Bartoszewski o liście Trumpa w sprawie Grenlandii: Nie będę tego komentował Polsat News