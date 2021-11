Nexta dodała, że od czwartku w specjalnym "centrum logistycznym", jakie zorganizował reżim Alaksandra Łukaszenki dla obcokrajowców przybywających na Białoruś, działa mobilny punkt szczepień przeciw COVID-19. Portal przekazał jednak, że w dniu otwarcia z możliwości przyjęcia preparatu nie skorzystała ani jedna osoba.

Polska SG: Migranci opuścili koczowisko w Bruzgach

W piątek polska Straż Graniczna opublikowała na Twitterze krótki film pokazujący miejsce, w którym jeszcze dzień wcześniej - po stronie Białorusi - koczowała duża grupa migrantów. Na nagraniu widać ciężki sprzęt, którzy uprząta gruz. Obok stoi samochód ciężarowy załadowany kłodami i konarami drewna.



Materiał filmowy jest opatrzony wpisem: "Służby porządkują dziś miejsce po opuszczonym koczowisku w pobliżu przejścia granicznego w Bruzgach".



Ponad 250 prób nielegalnego przejścia polsko-białoruskiej granicy w piątek

W czwartek wieczorem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował na Twitterze, że obóz w Bruzgach opustoszał. "Służby białoruskie kierują cudzoziemców do magazynów Bremino, by tam regenerowali się po działaniach prowadzonych przy naszej granicy. To również przejaw gry informacyjnej. Białoruś rotuje tych, którzy wywierać mają presją na PL" - napisał rzecznik.



W piątek Straż Graniczna przekazała, że minionej doby doszło do 255 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, w tym "dwie duże grupy próbowały siłowo przekroczyć granicę - jedna liczyła 500, a druga 50 cudzoziemców".



Od początku roku Straż Graniczna zanotowała ponad 34 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej, z czego ponad 6 tys. w listopadzie, blisko 17,3 tys. w październiku, prawie 7,7 tys. we wrześniu i ponad 3,5 tys. w sierpniu.



Stan wyjątkowy do 2 grudnia

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni.



Do połowy przyszłego roku na odcinku granicy z Białorusią stanie stalowy płot zwieńczony drutem kolczastym i wzbogacony o urządzenia elektroniczne. Zapora o długości 180 km i 5,5 m wysokości powstanie na terenie Podlasia. Wzdłuż granicy zamontowane będą czujniki ruchu oraz kamery dzienne i nocne. Na terenie Lubelszczyzny naturalną zaporą jest rzeka Bug.