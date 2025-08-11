Niemcy podobnie jak Polacy przedłużą kontrole na swoich granicach. Na razie nie ma jeszcze oficjalnego stanowiska i informacji skierowanej do Komisji Europejskiej, ale Interia usłyszała w niemieckim ministerstwie spraw wewnętrznych, że trwają właśnie ostatnie przygotowania do wdrożenia całej procedury. Oficjalnie kontrole zaplanowane przez Niemców odbywają się do 15 września.

Przedłużenie kontroli m.in. na polsko-niemieckiej granicy niespodzianką nie jest. Prawdopodobnie zostaną przedłużone do 15 listopada, choć jak usłyszała nasza redakcja od kilku urzędników pracujących w niemieckim MSW, plany idą dalej.

Realnie takich kontroli możemy spodziewać się nawet do połowy przyszłego roku. Do tego czasu Unia Europejska ma wprowadzić nowy pakt o migracji i azylu. Centralnym elementem tej reformy jest wprowadzenie mechanizmu "obowiązkowej solidarności", który ma na celu bardziej zrównoważone rozłożenie odpowiedzialności za zarządzanie migracją między państwa członkowskie.

Niemiecki rząd zadowolony z kontroli

Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt broni kontroli i mimo apeli z innych europejskich stolic, w tym z Warszawy, nie chce ich zakończyć. Minister chwali się, że od maja znacznie spadła liczba nielegalnych przekroczeń granicy i wniosków azylowych składanych w Niemczech.

Te statystyki dotyczą ostatnich trzech miesięcy. Zdaniem ekspertów na wyciągnięcie szerszych wniosków trzeba będzie poczekać przynajmniej na dane półroczne. Wyrywkowo można mówić o poprawie, bo w ostatnich trzech miesiącach liczba składanych wniosków azylowych spadła przeciętnie o 17 procent.

Wściekli niemieccy przedsiębiorcy

W Niemczech coraz głośniej mówi się o problemach związanych z przekraczaniem granicy. Mowa przede wszystkim o biznesie. Tak się dzieje również przy granicy z Polską, gdzie często po niemieckiej stronie nie ma odpowiedniej infrastruktury, by prowadzić takie kontrole.

Przedstawiciele Izby Przemysłowo-Handlowej we Wschodniej Brandenburgii i Związku Przewoźników Drogowych mają dość korków na granicy z Polską. W liście do ministra spraw wewnętrznych piszą, że przez Frankfurt nad Odrą rocznie przejeżdżają prawie cztery miliony ciężarówek, ale teraz wiele z nich godzinami stoi w kolejkach.

Skutki? Opóźnione dostawy, problemy dla dojeżdżających do pracy i wyższe koszty, które uderzają w konkurencyjność firm. Padają też konkretne pomysły: oddzielne pasy dla osobówek i małych busów, inne dla tirów i autobusów, a nawet wykorzystanie pasa awaryjnego w stronę Polski tylko dla ciężarówek.

Jest też propozycja, by wrócić do starej infrastruktury z czasów NRD i stworzyć więcej miejsca na kontrole. "Polacy mają dwa pasy kontrolne, my chcielibyśmy tego samego" - mówi Monique Zweig z izby.

Tymczasowe rozwiązania, by rozładować korki na granicy w Świecku

Największym problemem są obecnie korki powodowane właśnie przez duże tiry, które czasem stoją w kilkukilometrowej kolejce, by przedostać się przez granicę. Niemcy zapowiadają zmiany w organizacji ruchu na autostradzie A12 (przedłużenie polskiej autostrady A2) przy granicy z Polską, ale na razie wygląda na to, że będą to raczej rozwiązania tymczasowe.

Federalna Spółka Autostradowa poinformowała, że jesienią planuje wprowadzić nowy układ pasów, aby zmniejszyć korki spowodowane kontrolami granicznymi w rejonie Frankfurtu nad Odrą. Chodzi m.in. o udostępnienie pasa awaryjnego w stronę Polski dla ciężarówek, co pozwoliłoby zwolnić dodatkowy pas dla samochodów osobowych.

To reakcja na apel branży transportowej i lokalnych władz, które od miesięcy alarmują, że obecny system kontroli powoduje poważne zakłócenia w łańcuchach dostaw, utrudnia życie dojeżdżającym do pracy i podnosi koszty firm.

Premier Brandenburgii Dietmar Woidke oraz minister spraw wewnętrznych landu René Wilke wciąż domagają się od rządu federalnego budowy trzeciego pasa na A12, co byłoby trwalszym rozwiązaniem problemu.

Nie lepiej jest w stronę Berlina. Tu Niemcy prowadzą kontrolę po swojej stronie, kilkaset metrów za przejściem granicznym w Świecku. Jest tam bardzo mało miejsca, co również powoduje, że osoby, które chcą wjechać do Niemiec, też często stoją w długich kolejkach.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie nie zgadza się na wspólne kontrole na przejściu w Świecku - a taki postulat także pada z niemieckiej strony.

Z Berlina dla Interii Tomasz Lejman

