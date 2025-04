Nieoficjalnie: Friedrich Merz przyjedzie do Polski. Podano datę

Jak przekazał na antenie Polsat News korespondent stacji oraz Interii z Niemiec, Tomasz Lejman, Friedrich Merz - który oczekuje się, że 6 maja zostanie wybrany przez Bundestag na kanclerza - może przyjechać do Polski.

- To na razie nasze nieoficjalne informacje - Friedrich Merz szykuje się z wizytą w Warszawie już 7 maja , czyli dzień po zaprzysiężeniu na kanclerza Niemiec - mówił Tomasz Lejman.

Jak dodał, miałaby to być wizyta nie tylko w Polsce, ale i w Paryżu.

Friedrich Merz to lider niemieckiej CDU. Stara się on odbudować pozycję partii po historycznie słabych wynikach w wyborach do Bundestagu w 2021 roku.