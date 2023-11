O decyzji prorosyjskiego szefa serbskiej Agencji Bezpieczeństwa i Wywiadu (BIA) Aleksandara Vulina donosi agencja Reutera. Ten podał się do dymisji po tym, jak w lipcu bieżącego roku Stany Zjednoczone nałożyły na niego sankcje. Jak pisze z kolei AFP, Vulin podał się do dymisji z uwagi na "międzynarodową presję". "USA proszą o moją głowę, by sankcjami nie została objęta Serbia. Nie pozwolę, bym stał się przyczyną szantażu i nacisków na Serbię, więc nieodwołalnie rezygnuję" - przekazał w oświadczeniu dyrektor BIA.