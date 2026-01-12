Nieoczywiste ćwiczenia ataku na Tajwan. Media opisują nowy element planu Chin

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Chińskie wojsko przeprowadziło w lipcu ubiegłego roku ćwiczenia desantowe z wykorzystaniem cywilnych promów i pojazdów amfibijnych - poinformował japoński dziennik "Yomiuri Shimbun". Według gazety analiza zdjęć satelitarnych wskazuje, że Chiny przygotowują się do potencjalnej inwazji na Tajwan.

Okręt wojenny płynący po spokojnym morzu, wyraźnie widoczny na tle nieba, z charakterystycznymi radarami i elementami wyposażenia na pokładzie.
Chiński okręt wojenny, zdj. ilustracyjne Daniel Ceng/AnadoluGetty Images

W skrócie

  • Chińska armia przeprowadziła ćwiczenia desantowe z użyciem promów cywilnych i pojazdów amfibijnych, co sugeruje przygotowania do potencjalnej inwazji na Tajwan.
  • Według japońskich źródeł, manewry wykorzystywały prom pasażersko-towarowy Putuodao i zestaw pojazdów amfibijnych w pobliżu prowincji Guangdong.
  • Analiza sugeruje, że Chiny łączą zasoby cywilne i wojskowe, by uzupełnić niedobory we flocie desantowej.
Dziennik, powołując się na dane geolokalizacyjne i satelitarne, namierzył jednostki u wybrzeży chińskiej prowincji Guangdong.

Na obrazach z 16 lipca widać statek typu Ro-Ro, przystosowany do przewozu ładunków tocznych, na który pojazdy wjeżdżają i zjeżdżają z wykorzystaniem własnego napędu, a za nim formację 11 jednostek, które najprawdopodobniej są pojazdami amfibijnymi.

Jednostkę zidentyfikowano jako prom pasażersko-towarowy Putuodao o długości ok. 137 m i wyporności ponad 16 tys. ton. Prom na co dzień obsługuje połączenia w zatoce Pohaj na Morzu Żółtym.

    "Uprawdopodobnia to scenariusz ćwiczeń polegających na wodowaniu lub załadunku pojazdów amfibijnych z promów ro-ro na pełnym morzu, z myślą o operacji desantowej" - ocenił na łamach gazety Bonji Ohara, ekspert ds. bezpieczeństwa z think tanku Sasakawa Peace Foundation.

    Chiny wzmacniają armię. Pekin zwiększa presję na Tajwan

    Łączenie potencjału militarnego i cywilnego ma na celu uzupełnienie niedoborów we flocie desantowej armii oraz umożliwienie ataku w miejscach trudnych do przewidzenia dla obrońców - zauważył "Yomiuri Shimbun".

    Przedstawiciel japońskiego rządu przyznał anonimowo, że "Chiny kładą nacisk na wzmocnienie zdolności przerzutu sił z morza, a Japonia bacznie obserwuje te działania".

    Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część swojego terytorium. Chiny nigdy nie wyrzekły się możliwości użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą, a w ostatnich latach znacząco nasiliły presję militarną w rejonie Cieśniny Tajwańskiej.

