W skrócie Włoska Alpejska Brygada Julia zabezpieczyła i rozbroiła 250 ładunków wybuchowych z czasów I wojny światowej, które odsłoniły topniejące lodowce w Dolomitach.

Stefano Morosini z uniwersytetu w Bergamo podkreśla, że odkrywanie niebezpiecznych artefaktów to bezpośrednia konsekwencja zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia.

Topnienie lodowców ujawnia również ciała żołnierzy oraz przedmioty codziennego użytku z czasów tzw. białej wojny, które mają trafić do Muzeum Białej Wojny w Bormio.

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Miłośnicy górskich wypraw nieustannie natrafiają w Dolomitach na pociski artyleryjskie czy bomby moździerzowe. Broń ma ponad 100 lat i pochodzi z czasów I wojny światowej. Tzw. białą wojnę toczyły wówczas armia austro-węgierska i włoskie wojsko.

Do działania wkroczyła Alpejska Brygada "Julia". Mundurowi otrzymali zadanie zabezpieczenia przedmiotów. W sumie zebrano i rozbrojono 250 ładunków wybuchowych. O akcji pisze brytyjski "The Guardian".

Za odkryciem stoją zmiany klimatyczne, które powodują topnienie lodowców. - To w dużej mierze konsekwencja globalnego ocieplenia - tłumaczył Stefano Morosini, profesor z uniwersytetu w Bergamo.

- Te niebezpieczne artefakty wyłaniają się na powierzchnię i z roku na rok jest ich coraz więcej. (...) Są bardzo, bardzo niebezpieczne - podkreślił.

Tzw. biała wojna toczyła się w Tyrolu. Na zdj. austriacki patrol na posterunku ullstein bild Agencja FORUM

Tyrol. Topniejące lodowce odsłaniają ciała żołnierzy

Ponad 100 lat temu na górze Scorluzzo w Tyrolu Południowym powstały drewniane koszary. Kompleks pospiesznie zamknięto w listopadzie 1918 roku, a żołnierze porzucili większość dobytku.

W środku pozostawiono przedmioty codziennego użytku, ale też listy, pocztówki, monety czy konserwy. Topniejąca wieczna zmarzlina zaczęła odsłaniać kapsułę czasu. Pamiątki mają trafić do powstającego w Bormio Muzeum Białej Wojny.

"The Guardian" szacuje, że wojna dwóch armii pochłonęła około miliona istnień. Większość zmarła z powodu zejścia lawin, upadku z wysokości i hipotermii. Topnienie lodu wyłania dziesiątki ciał, niektóre wciąż znajdują się w mundurach.

W 2017 roku jedna z włoskich rodzin zorganizowała ceremonię pogrzebową krewnego. Przy jego ciele znaleziono dokumenty potwierdzające tożsamość.

Źródło: "The Guardian"



